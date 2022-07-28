恒地粉嶺北頭炮 ONE INNOVALE-Archway 提供603伙 最快周內開價

新盤動態 樓市前景陰晴不定，發展商則加快推盤步伐。恒基地產(012)粉嶺馬適路新盤第1期剛獲批預售樓花同意書，並命名為ONE INNOVALE-Archway，由2座住宅大樓組成，提供603伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最快今日上載售樓說明書，並於周內公布首張價單及對外開放示範單位，最快下周開售。 林達民指，恒地於粉嶺北新發展區共有6幅地皮，將提供逾1萬伙；而ONE INNOVALE屬該區的首發項目，位處馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共涉約1,600伙，分3期發展，第1期有80%屬開放式及一房戶型，樓花期僅長約8個月。

將於周六首輪開售336伙的新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期，新地代理總經理陳漢麟稱，暫錄逾1.3萬票，超額認購逾37倍，將於今晚8時截票。



林海山城下月或採招標出售分層單位 新界區豪宅盤積極起動，由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓項目林海山城，最快下月初推售分層單位，希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指，傾向以招標形式出售，會參考新界及九龍區的豪宅造價。項目昨開放現樓示範單位予傳媒參觀，為第6座5樓B室，實用面積2,259方呎，連1,118方呎平台，三房兩套連家庭廳間隔。香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅說，料8月初開放予公眾參觀，計劃再開放兩分層單位。

