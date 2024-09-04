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地產
2024-09-04 10:40:00

恒地粉嶺北ONE INNOVALE餘貨轉賣為租 涉23伙最平9500元｜一手市況

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恒地粉嶺北ONE INNOVALE餘貨轉賣為租 涉23伙最平9500元｜一手市況

「ONE INNOVALE」其中23個待售單位轉為招租，戶型涉及1伙開放式、8伙一房、10伙兩房，以及4伙三房。(資料圖片)

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發展商靜候減息周期來臨之際，繼續將旗下現樓新盤餘貨「轉賣為租」。市場消息指，恒基地產(012)最新將粉嶺北「ONE INNOVALE」其中23個待售單位轉為招租，戶型涉及1伙開放式、8伙一房、10伙兩房，以及4伙三房，實用面積介乎191683方呎，意向月租介乎9,500元至24,800元，呎租介乎約34元至50元，與二手租金水平相若；而四房可洽租。

資料顯示，「ONE INNOVALE」位於馬適路8號，分3期發展，共有5座住宅大樓，提供1,576伙，於2022年中起入伙。

恒地粉嶺北ONE INNOVALE餘貨轉賣為租 涉23伙最平9500元｜一手市況

「BAKER CIRCLE DOVER」(必嘉坊．曦匯)推出不足一星期已極速接獲逾20伙承租。(資料圖片)

必嘉坊．曦匯一房呎租高見逾73

事實上，恒地於上月中將已屆現樓的紅磡BAKER CIRCLE1期「BAKER CIRCLE DOVER(必嘉坊．曦匯)部分發售中的一手單位改為招租，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，推出不足一星期已極速接獲逾20伙承租，當中不少開放式單位呎租錄得71.8元；一房單位呎租更高見73.3元。

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另市場消息指，同系啟德現樓新盤「THE HENLEY III」早前亦將34伙開放式及一房戶推出招租，實用面積介乎229540方呎，意向租金由約1.6萬至2.2萬元。最平叫租單位為3A2E室，實用面積238方呎，開放式間隔，意向月租約1.6萬元，呎租約67.2元。

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