恒地紅磡THE HADDON提供約450伙 最快下周上樓書｜新盤登場

一手市場迎來焦點新盤，恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數今日(23日)正式命名為「THE HADDON」，提供約450伙，戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶，主打一房及兩房單位，最快下周公布售樓說明書。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目位於黃埔街1號，料不少單位可享海景，又透露住戶日後可兼享同系Site A的會所設施。他稱，會視乎位於尖沙咀美麗華商場的售樓處籌備進度，再安排開價及開放示範單位；預計關鍵日期為2025年9月30日，樓花期長約16個月。
馮重謙為項目拍攝宣傳片
另外，歌手馮允謙(Jay)孖生細佬馮重謙(Tim)今日出席項目記者會，發展商邀請他為項目拍攝宣傳片。Tim是一名創意顧問，表示自己好勤力儲錢希望買到自己的「Dream Home」，首選條件是位置方便，然而最好是新樓，亦著重會所設施及周邊配套。
HADDON原為英格蘭文化中遠源流長名字
項目的命名靈感由來，林達民指，「HADDON」一詞原為英格蘭文化中一個遠源流長的名字，由兩個古英語單字haeth (字面意思是石楠/原野)和dun (字面意思是山丘)所組成，意指滿山石楠花(Hill of Heather)的意思，在西方文化中，石楠花一直被視為保護與幸運的象徵，猶如一般人對家的想望、對生活的期盼。
「THE HADDON」所在的MIDTOWN SOUTH，位處南九龍都會核心，整體規劃橫跨紅磡六條主要街道，包括機利士南路、必嘉街、黃埔街、寶其利街、福至街及紅磡南路一帶，覆蓋八大發展地段，將興建共9幢住宅大樓，提供約2,440個住宅單位。作為市區內極罕有的大規模發展，於香港市中心創建一個宜居、綠化而富有文化色彩的全新綜合時尚地標，將為住客帶來嶄新的生活模式與體驗，回應他們對未來理想生活的追求。「HADDON」不僅滿載英式優雅，亦富時尚感，且以「H」字為首，秉承集團THE H COLLECTION的超凡建築理念，為全港地標式住宅系列再添一項劃時代傑作。
集團撤辣後沽約1300伙 套現近100億
林達民表示，項目第1期「必嘉坊．曦匯」已售出約140伙，現已交樓，尚有少量單位未完成交易。他補充，集團旗下項目於樓市今年2月底全面撤辣後，迄今售出約1,300伙，套現近100億元。