恒地紅磡THE HADDON提供約450伙 最快下周上樓書｜新盤登場

一手市場迎來焦點新盤，恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數今日(23日)正式命名為「THE HADDON」，提供約450伙，戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶，主打一房及兩房單位，最快下周公布售樓說明書。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目位於黃埔街1號，料不少單位可享海景，又透露住戶日後可兼享同系Site A的會所設施。他稱，會視乎位於尖沙咀美麗華商場的售樓處籌備進度，再安排開價及開放示範單位；預計關鍵日期為2025年9月30日，樓花期長約16個月。