恒地長沙灣西洋菜北街項目命名「曉柏峰」 提供492伙｜新盤登場

一手市場推盤潮持續，恒基地產(012)長沙灣西洋菜北街456號項目今日(7日)正式命名為「曉柏峰」(THE PADDINGTON)，設2座住宅大樓，提供492伙，預計入伙日期為2025年9月底，樓花期長約23個月。 首批料約有 100 伙 恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，售樓說明書最快周四(9日)上載，有機會周內開放2個示範單位及公布首張價單，首批料約有100伙。項目標準單位戶型涵蓋開放式至兩房，另設連平台或天台特色單位，定價會參考同區及鄰區新盤，最快本月下旬或12月上旬推出。

林達民指，「曉柏峰」交通便利，擁有荃灣綫及觀塘綫雙綫優勢，約9分鐘即可步行至太子港鐵站、深水埗港鐵站及石硤尾港鐵站，盡享出則繁華，入則寧靜環境。

該盤名稱靈感源自澳洲悉尼充滿活力的城市Paddington(帕丁頓)，屬悉尼時尚文化據點、歷史文化和地方風情小鎮。當地帕丁頓水庫花園(PADDINGTON RESERVOIR GARDENS)豐富人文歷史，並印刻著悉尼城市發展軌迹的重要遺產保護區，區內一間又一間維多利亞年代興建的雙層排屋，當地人稱之為PADDO-TERRACE，為帕丁頓獨有的人文與綠化空間的特色建築。與「曉柏峰」毗鄰百年歷史主教山水庫人文歷史築印，緊扣着附近藝文創文青圈，四周瀰漫濃厚文化氣息，不謀而合。