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地產
2023-11-07 15:17:53

恒地長沙灣西洋菜北街項目命名「曉柏峰」 提供492伙｜新盤登場

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恒地長沙灣西洋菜北街項目命名「曉柏峰」 提供492伙｜新盤登場

恒基物業營業(一)部總經理林達民指，售樓說明書最快周四上載，有機會周內開放2個示範單位及公布首張價單。(李睿哲攝)

一手市場推盤潮持續，恒基地產(012)長沙灣西洋菜北街456號項目今日(7)正式命名為「曉柏峰」(THE PADDINGTON)，設2座住宅大樓，提供492伙，預計入伙日期為20259月底，樓花期長約23個月。

首批料約有100

恒基物業營業()部總經理林達民表示，售樓說明書最快周四(9)上載，有機會周內開放2個示範單位及公布首張價單，首批料約有100伙。項目標準單位戶型涵蓋開放式至兩房，另設連平台或天台特色單位，定價會參考同區及鄰區新盤，最快本月下旬或12月上旬推出。

林達民指，「曉柏峰」交通便利，擁有荃灣綫及觀塘綫雙綫優勢，約9分鐘即可步行至太子港鐵站、深水埗港鐵站及石硤尾港鐵站，盡享出則繁華，入則寧靜環境。

該盤名稱靈感源自澳洲悉尼充滿活力的城市Paddington(帕丁頓)，屬悉尼時尚文化據點、歷史文化和地方風情小鎮。當地帕丁頓水庫花園(PADDINGTON RESERVOIR GARDENS)豐富人文歷史，並印刻著悉尼城市發展軌迹的重要遺產保護區，區內一間又一間維多利亞年代興建的雙層排屋，當地人稱之為PADDO-TERRACE，為帕丁頓獨有的人文與綠化空間的特色建築。與「曉柏峰」毗鄰百年歷史主教山水庫人文歷史築印，緊扣着附近藝文創文青圈，四周瀰漫濃厚文化氣息，不謀而合。

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項目頂層高於主教山

「曉柏峰」繼承著集團在項目附近位處界限街的「曉珀·御」與「曉珀」系列優越定位之基因。「曉柏峰」背依主教山山巒，坐擁盈山翠柏的靜謐景致，有著「曉」照「柏」嶺之悠然自居；「峰」意指擁登峰造極之大器昂揚，更代表著項目頂層高於主教山，部分高層單位可擁峰頂之景，寰覽城市中的「CINEMA OF NATURE」。

 

 

 

即睇恒基地產長沙灣西洋菜北街新盤最新資訊(HOUSE730)

 

 

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