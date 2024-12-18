恒地預期新都城中心及新港城中心聖誕人流及生意額錄雙位數升幅

為迎接聖誕消費旺季，恒基地產(012)旗下兩大旗艦商場將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，分別推出兩大聖誕主題節慶活動「MCP新都城中心X Teletubbies聖誕雪國尋『寶』之旅」及「MOSTown新港城中心X Sanrio Characters MOST-Fluffy冬日交響曲」。除了設有聖誕主題打卡裝置之外，為進一步帶動商場人流及消費，兩大商場特意增設主題性互動遊戲、工作坊及消費換領限量精品等元素，在人氣角色及多項精彩活動推動下，兩大商場成功吸引到區內外的家庭客群，人流及消費氣氛皆暢旺。

恒基地產集團租務(二)部總經理陳德鳴表示，兩大商場於今個聖誕重點投放更多推廣心思及資源，一連串的節日及明星活動預計將可為商場的人流及生意額帶來雙位數的增長。受惠於節日送禮，最新型號的智能電話、珠寶、或玩具精品禮物等等都會大受歡迎，相信人流以及生意額都會受到刺激；而餐飲業亦受惠於冬至及聖誕聚餐等，預料隨著冬日佳節漸近，餐飲商戶的訂座率會逐步提升。

人流超越疫情前水平 多個新興品牌將進駐

陳德鳴稱，近日有不少市民北上消費，但上述兩個商場皆位於高密度住宅區域，影響相對較傳統商業區為少，商場客源絕大部分都是本地顧客，平日亦有部分旅客到訪，穩定客群為商戶長期發展提供良好基礎。現時兩個商場的人流已經超越疫情前水平，人流每月持續錄得穩定增長，其中餐飲及運動類別生意表現更勝預期。