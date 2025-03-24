恒地(二)部旗下新盤單日標售5伙 套現逾1億｜一手市況

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日招標售出2伙，包括第5座12樓A室，四房雙套間隔，實用面積1,382方呎，成交價4,981萬元，呎價約36,042元；另為第7座16樓A室，三房一套間隔，實用面積1,002方呎，以3,421萬元售出，呎價約34,142元。項目短短半月內沽出8伙，套現約2.8億元。自以現樓形式推售後速沽62伙，套現約24億元。

另外，同系上水「高爾夫．御苑」招標連售2伙，由一組買家購入，包括5座26樓A室及B室，同為三房間隔，實用面積960方呎，成交價分別為1,308萬及1,327萬元，成交呎價約13,625元及約13,823元。「高爾夫．御苑」迄今累沽504伙，套現約69.3億元。

天瀧加推5伙周五招標發售

「天瀧」今日上載全新銷售安排，推出新一批5伙臨海鉅宅，並於本周五(28日)起以招標形式發售。該5伙全屬第6座臨海標準單位，戶型為三房一套連儲物房及工作間單位間隔，實用面積由1,085至1,117方呎，招標期由今年3月28日至8月28日。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。