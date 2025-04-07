恒地(二)部3新盤單日售出3伙 吸金逾4400萬｜一手市況

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(7日)售出3伙，合共套現約4,429萬元。當中包括恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」招標售出1伙臨海鉅宅，單位為6座9樓A室，三房一套間隔，實用面積1,085方呎，成交價3,565萬元，呎價32,857元。項目在一個月內連沽13伙，自以現樓形式推售後速沽66伙，套現約25.4億元；開售迄今累沽127伙，套現約51.3億元。
利奧坊．壹隅開放式戶450萬成交
另外，恒地大角咀「利奧坊．壹隅」同日招標售出1伙平台特色戶，單位為1座3樓N室，開放式間隔，實用面積185方呎，連95方呎平台，成交價450萬元，呎價24,324元。「利奧坊．壹隅」迄今累沽577伙，佔可供發售單位98%，套現約38.4億元。
南首累售94%單位 套現13.2億
另外，同系九龍城「南首」以價單形式售出頂層27樓B7室，開放式間隔，實用面積200方呎，成交價413.72萬元，呎價20,686元。「南首」迄今累沽256伙，佔可供發售單位94%，套現約13.2億元。
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