恒地(二)部3新盤單日售出3伙 吸金逾4400萬｜一手市況

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(7日)售出3伙，合共套現約4,429萬元。當中包括恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」招標售出1伙臨海鉅宅，單位為6座9樓A室，三房一套間隔，實用面積1,085方呎，成交價3,565萬元，呎價32,857元。項目在一個月內連沽13伙，自以現樓形式推售後速沽66伙，套現約25.4億元；開售迄今累沽127伙，套現約51.3億元。