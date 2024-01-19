恒基十項目夥各代理推置業優惠 送總值88萬的五星級酒店新春禮盒｜新盤優惠

恒基旗下項目十大項目，包括「天瀧」、「THE HOLBORN」、「CAINE HILL」、「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．曦岸」、「利奧坊 ·凱岸」、「藝里坊．1號」、「藝里坊．2號」、「高爾夫 ·御苑」、「維峯‧浚匯」，自推售以來深受市場歡迎，適逢新春佳節，五大代理行中原地產、利嘉閣地產、世紀21等聯合推出新春置業優惠回饋買家，由即日（19日）起至今年2月29日，購買十大指定項目各首10名一手住宅的買家，即可獲贈價值8,800元的「五星級酒店新春禮盒」，合共總值約88萬元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，市場普遍預期美國今年中開始減息周期，市場成交量亦在續步增加，公司亦收到多宗與專才計劃有關的查詢。
剛性住屋需求亦不斷增長
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市今年交投氣氛持續好轉，在各種專才計劃下，香港剛性住屋需求亦不斷增長，而最新數據亦指出，香港去年全年總存款預計增長超過5%，反映資金持續湧港，大量資金正尋找投資機會，相信「磚頭」仍是熱捧項目之一。市場憧憬美國年內進入減息周期，若政府進一步減辣或撤辣，相信可激發樓市成交量小陽春。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自去年《施政報告》公布減辣及外來人才「先免後徵」措施後，內地及海外專才來港置業的個案增加，帶動近期市場交投氣氛回升，而有部分投資者亦趁機在市場內吸納優質物業。此外，隨着輸入外來人才，補充勞動市場的不足，令經濟亦穩步復甦；加上市場憧憬今年中美國有機會掉頭減息，進一步利好地產市場，置業者勢必加快入市計劃。