恒基地產首奪「年度發展商大獎」 獲多個可持續發展大獎及綠色建築認證

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，恒基地產一直致力發展綠色建築，集團的旗艦商業項目The Henderson快將落成，大樓以創新、可持續性和以人為本的設計為核心，將會引領業界成為綠色商廈新標準，更將成為屹立香港最繁華核心商業地段的全新地標。

恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）（0012）首度在「2023亞洲房地產大獎」勇奪「年度發展商—香港」大獎，今年上半年更獲得多個可持續發展獎項及綠色建築認證。

恒基地產在「2023-2024年度亞太區房地產大獎」獲多個獎項，充分印證集團的努力獲得業界的肯定，集團代表在泰國曼谷舉行的頒獎禮中領獎。

「2023亞洲房地產大獎」(Real Estate Asia Awards 2023) 「亞洲房地產大獎」致力表揚亞太地區最具創新性的地產發展項目，恒基地產今年共獲3項殊榮。其中評審團一致評選恒基地產獲得「年度發展商—香港」大獎；位於西九核心黃金圈及引入多項綠化設計的「利奧坊．壹隅」獲得「年度綜合用途發展項目—香港」大獎；「西洋菜北街456-466號」項目亦奪得「年度住宅發展項目—香港」大獎。

「2023-2024 年度亞太區房地產大獎」(Asia Pacific Property Awards 2023-2024) 「亞太區房地產大獎」是亞太區內最具規模及影響力的國際獎項之一，恒基地產今年獲頒4個獎項。其中位於紅磡的大型的市區重建項目「必嘉坊」榮獲「香港綜合用途發展建築—大獎」，項目建構健康舒適的生活環境，助力可持續發展；正在發展的利奧坊第７期及另一項目同樣獲「香港高層住宅建築—大獎」；去年推出全新升級設計的集團網站（www.hld.com）更榮獲「香港最佳發展商網頁—五星大獎」。