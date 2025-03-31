恒基營業(二)部單日錄4宗新盤成交 吸金7400萬｜一手市況

3月份一手市場交投氣氛暢旺，成交量較2月增近一倍，多個新盤均錄得成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日(31日)售出4伙，合共套現約7,400萬元。 其中由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日招標售出2伙，短短兩周內連沽10伙，套現約3.47億元。最新成交單位為第6座5樓A室，三房一套連儲物室間隔，實用面積1,085方呎，成交價3,230萬元，呎價29,770元；以及第6座5樓B室，三房一套連儲物室間隔，實用面積1,117方呎，成交價3,193萬元，呎價28,585元。項目自以現樓形式推售後速沽64伙，套現約24.7億元；迄今累售125伙，套現約50.6億元。

利奧坊．曦岸開放式戶呎售 2.1 萬 同系大角咀現樓項目「利奧坊．曦岸」以價單形式售出2座25樓L室，開放式間隔，實用面積197方呎，成交價418.61萬元，呎價21,249元。「利奧坊．曦岸」迄今累沽479伙，佔485伙可發售單位約98.8%，套現約31.2億元。 Caine Hill 開放式戶 557 萬售出 另外，西半山現樓項目「Caine Hill」以價單形式售出20樓C室，開放式間隔，實用面積197方呎，成交價557.51萬元，呎價28,300元。「Caine Hill」迄今累售184伙，佔187伙可發售單位約98.4%，套現約13.7億元。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。