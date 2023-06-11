恒基盼再與巨型黃鴨創作者霍夫曼合作

霍夫曼(左)為于正人(右)及林達民(中)送上其銅製的橡皮鴨紀念品並拍照留念，以感謝恒基對藝術及其創作的認同和支持。

荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼FLORENTIJN HOFMAN創作的巨型橡皮鴨正在維港展出，曾兩度與恒基合作，當中香港首件永久展出的巨型藝術品「PLAY UPSIDE DOWN(樂玩–反轉倒立)」的10米高的橙色青蛙雕塑，坐落於「北部都會區」粉嶺北項目。

恒地指，集團相當欣賞霍夫曼的藝術創作，以簡單明瞭的形象，在世界各地創造出龐大的「玩具」，極具新鮮感的藝術作品，予公眾能以親切的方式探索藝術。

適逢橡皮鴨造訪香港十周年，霍夫曼帶著鴨子重「游」舊地，再次在維多利亞港同香港觀眾見面，更實現《橡皮鴨二重暢》，為大眾帶來驚喜。而恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人(圖右)及恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(中)早前獲邀出席《橡皮鴨二重暢》的預覽日暨啟航禮，而霍夫曼(左)更為兩位送上其銅製的橡皮鴨紀念品並拍照留念，以感謝恒基對藝術及其創作的認同和支持。

恒基表示，一直重視藝術與人文的普及和互動，以及可持續發展對生活的重要性，而藝術家霍夫曼對可持續發展亦十分關注，一直探索以不同類型的材質物料創作的可能性，更在荷蘭有一片小園區來身體力行研究新可持續發展物料的使用，而未來集團亦會積極探索與霍夫曼以不同形式合作的可能性，務求為大眾帶來共通的美學體驗。