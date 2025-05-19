恒基(二)部單日吸金2.23億 天瀧售出4伙及2個車位｜一手市況

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周一(19日)以招標形式售出5伙及2個車位，合共套現逾2.23億元。

其中由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日售出4伙及2個車位，合共套現約2.17億元。當中有大手買家斥逾1億元購入5座17樓A室及5座17樓B室，實用面積1,382方呎，成交價同為5,080萬元，成交呎價36,758元。

另外兩宗成交為第1座17樓A室及第5座21樓B室，實用面積1,428方呎及1,382方呎，成交價分別為5,633萬及5,195萬元，成交呎價39,447元及37,590元。至於項目今日亦以710萬元售出兩個車位，單日連車位合共套現約2.17億元。天瀧8日內連環售出12個單位及4個車位，合共套現約5.9億元。