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地產
2025-05-19 22:38:28

恒基(二)部單日吸金2.23億 天瀧售出4伙及2個車位｜一手市況

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恒基(二)部單日吸金2.23億 天瀧售出4伙及2個車位｜一手市況

天瀧8日內連環售出12個單位及4個車位，合共套現約5.9億元。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周一(19)以招標形式售出5伙及2個車位，合共套現逾2.23億元。

其中由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日售出4伙及2個車位，合共套現約2.17億元。當中有大手買家斥逾1億元購入517A室及517B室，實用面積1,382方呎，成交價同為5,080萬元，成交呎價36,758元。

另外兩宗成交為第117A室及第521B室，實用面積1,428方呎及1,382方呎，成交價分別為5,633萬及5,195萬元，成交呎價39,447元及37,590元。至於項目今日亦以710萬元售出兩個車位，單日連車位合共套現約2.17億元。天瀧8日內連環售出12個單位及4個車位，合共套現約5.9億元。

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恒基(二)部單日吸金2.23億 天瀧售出4伙及2個車位｜一手市況

「利奧坊．首隅」迄今累沽125伙，佔可供發售單位83%，套現約7.2億元。

利奧坊．首隅平台特色戶642萬沽

同系旗下大角咀「利奧坊．首隅」今日招標售出5D室，實用面積315方呎，連126方呎平台，成交價642萬元，呎價20,381元。「利奧坊．首隅」迄今累沽125伙，佔可供發售單位83%，套現約7.2億元。

「利奧坊．首隅」位於嘉善街1號，屬單幢式設計，提供234伙，單位實用面積介乎214至544方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔164伙或約70%；另設平台或天際特色單位；項目預計關鍵日期為2025年6月10日。

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