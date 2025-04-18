恒基(二)部單日售出5伙及10個車位　吸金1.68億｜新盤市況

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周四（17日）售出5伙及10個車位，合共套現約1.68億元。

其中，由恒基地產（012）、中國海外發展（688）、華懋集團、帝國集團、新世界發展（017）及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」錄大手買家購入2伙，合共套現逾1億元。涉及單位為第1座16樓A室及第1座16樓B室，實用面積分別為1,428及1,258方呎，成交價5,550萬及4,502萬元，成交呎價38,866元及35,787元。另外，項目同日售出10個車位，兩日暫沽出23個車位，成交價介乎350萬至370萬元，合共套現8,165萬元。「天瀧」自以現樓形式推售後速沽69伙；全盤迄今累沽130伙，連車位共套現約53.4億元。

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