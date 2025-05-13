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地產
2025-05-13 21:35:00

恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8504萬 南首加推平台特色戶｜一手市況

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恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8504萬 南首加推平台特色戶｜一手市況

天瀧連錄2宗成交，合共套現8021萬元。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝先生表示，部門旗下項目今日暫以招標形式售出3伙，合共套現8504萬元。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」，自推出以來反應熱烈，今日連錄2宗成交，合共套現8021萬元涉及單位為第117B室及第67A室，實用面積1,258方呎及1,085方呎，成交價分別為4,568萬元3,453萬元，成交呎價36,31231,825。項目兩日連沽3伙，套現約1.2億元，自以現樓形式推售後速沽81伙，全盤至今累售142伙，連車位共套現約58.7億元。

恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8504萬 南首加推平台特色戶｜一手市況

利奧坊•首隅以招標形式售出１伙平台特色戶，成交價483萬元。

同日，西九藝綠潮都「利奧坊•首隅」以招標形式售出１伙平台特色戶，涉及單位為5B室，實用面積221方呎，連78方呎平台，成交價483萬元，成交呎價21,855。「利奧坊•首隅」至今累售122伙，佔可供發售單位82%，套現約7億元。

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恒基(二)部新盤單日標售3伙套現8504萬 南首加推平台特色戶｜一手市況

南首推出5伙連平台特色戶，以招標形式發售。

「南首」上載全新銷售安排

恒基地產牽頭發展的九龍城「南首」上載全新銷售安排，推出5伙連平台特色戶，於下周二(20日)起以招標形式發售，戶型由開放式至房，實用面積由178方呎至313方呎，連78528方呎平台。招標期由2025520日至2025630日。「南首」至今累售259伙，佔可供發售單位95%，套現約13.4億元。

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