恒基(二)部新盤單日標售3伙 套現9355萬｜一手市況

其中，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」連錄2宗成交，合共套現8,835萬元。涉及單位為第5座21樓A室及第6座11樓B室，實用面積1,382及1,102方呎，成交價分別為5,195萬及3,640萬元，成交呎價37,590元及33,031元。「天瀧」自以現樓形式推售後速沽71伙，全盤迄今累售132伙，連車位共套現約54.5億元，單位平均售價為4,054萬元，平均呎價為35,076元。

南首平台特色戶呎售逾 2.3 萬

另外，恒地九龍城「南首」以招標形式售出1伙特色單位，為3樓B8室，實用面積224方呎，連283方呎平台，成交價520萬元，呎價23,214元。項目標準開放式戶型已全數沽清，全盤迄今累售260伙，佔可供發售單位95%，套現約13.4億元。

「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。