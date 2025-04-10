恒基5盤獲中原及利嘉閣推復活節置業優惠 買家可獲海洋公園門票禮券 總值20萬｜新盤優惠

由即日起至本月22日，經中原地產或利嘉閣地產購買「南首」或 「利奧坊」系列指定項目，一手住宅單位之各首4買家，即可獲贈「海洋公園 門票及購物禮券」，每個價值約10,000元，名額合共20個，總值約20萬元。

為迎接復活節來臨，兩大代理行中原地產及利嘉閣地產一同推出復活節置業優 惠。恒基物業代理營業(二)部旗下九龍城「南首」及大角咀「利奧坊」系列，包括「利奧坊．首隅」、「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．曦岸」及「利奧坊 ·凱岸」，適逢佳節，夥拍中原地產及利嘉閣地產為上述5項目一手單位買家送上復活節置業優惠。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，九龍城「南首」交通便利，地理位置優越，更坐擁傳統41區小學名校網。項目自推出以來深受市場歡迎，吸引不少家庭客、投資者及用家入市。項目開售短短一個多月以來累售256伙，速沽約82%單位，套現約13.2億元。

利奧坊系列迄今售出 2131 伙

韓家輝續指，同系大角咀「利奧坊」系列首5期自推出以來市場反應熱烈，最新一期「利奧坊．首隅」預計將於今季屆現樓。「利奧坊」系列迄今售出2,131伙，套現逾13億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自《財政預算案》放寬物業印花稅後，樓市交投氣氛持續升溫，3月份市場錄得逾2,400宗一手成交，較2月份急升約1倍，交投暢旺，反映市場購買力充足，住屋需求仍然龐大。恒地旗下「南首」及「利奧坊」系列四大項目，均位處九龍市中心核心地段，供應以小型單位為主，交通便利，周邊設施完善，而且會所 提供多元化設施，優勢多多，開售以來一直吸引上車客及長線投資者入市，交投不 斷。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，政府近年積極吸納外來人才；其中，推出逾2年的「高才通」計劃至今年2月已成功批出逾9.8萬個申請。人才及其家眷源源不絕來港，不但能有效補充勞動力及推動零售消費，同時亦帶來龐大的剛性住屋需求，直接支持樓市。另一方面，自2月底的《財政預算案》宣布將徵收100元印花稅的樓價上限提高至400萬元後，樓市交投氣氛明顯高漲，不但細價物業成交增加，並且成功啟動市場的換樓鏈，為樓市帶來小陽春，尤其是新盤市場就更受注目。

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