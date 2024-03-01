恒大許家印布力徑洋房遭接管 現招標出售 市值約5億

中國恒大(3333)創辦人許家印或相關人士持有的山頂布力徑3幢洋房先後被接管，第一太平戴維斯(香港)承接管人命委託獨家代理，公開招標出售其中布力徑10號E洋房。物業為一幢3層獨立大宅，配備私人花園及室內升降機，實用面積約4,933方呎。物業以現狀出售，截標日期暫定為今年4月22日。據悉，物業現時市值約5億元，實呎超過10萬元。

料買家可節省千萬元辣稅

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，在2023年息口高企的情況下，豪宅市場表現穩定，其中山頂及南區的豪宅備受買家追捧。來到2024年，豪宅市場已錄超過5宗過億元成交，其中成交額最大為山頂盧吉道25 - 26A&B號，以8.38億元成交，反映超級豪宅需求殷切；加上最新《財政預算案》宣布「全面撤辣」，取消三大印花稅，未持有香港永久居民身份證的買家，印花稅由15%減至最高4.25%，若以超級豪宅為例，可節省數以千萬元辣稅，相信政策將吸引更多國內買家追捧。