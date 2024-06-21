恒珀示範單位｜睇晒4個現樓一房及兩房 外望球場景觀開揚｜多圖有片

由恒和珠寶集團(513)旗下恒和地產發展的長沙灣新盤「恒珀」提供4個現樓示範單位於周六(22日)正式開放予公眾參觀，涵蓋一房及兩房間隔，實用面積由300至462方呎。
兩房交樓標準示範單位包括27樓A室，實用面積442方呎，樓高3.3米。單位採開放式廚房設計，連接16方呎工作平台，方便通風透氣，廚房設有足夠淺木色系儲物櫃，放置內嵌式電器。客飯廳呈長方形開則，便於擺放家具，連接22方呎露台，室內引入充足自然光線。主人睡房長約3米，闊2米，擁角窗視野開闊，外望市景，另一睡房亦設大單邊窗。
⇊恒珀第3B期27樓A室｜實用面積442方呎⇊
至於27樓B室，一房間隔，實用面積300方呎，入室左側為開放式廚房，設有單邊操作檯，多儲物櫃便於收納電器。客飯廳長形開則，連接22方呎露台，室內對流通風，靠睡房側留有空位擺放儲物櫃，睡房採角窗設計，廣納自然光線。浴室位於入室右側，設有通風窗，且外連工作平台。
⇊恒珀第3B期27樓B室｜實用面積300方呎⇊
12樓A室，兩房間隔，實用面積462方呎，單位採梗廚設計，操作檯分隔兩邊，惟電磁爐及洗手檯側未有足夠置物空間，連接16方呎工作平台，方便引入鮮風。客飯廳布局方正，有充足位置擺放餐檯及沙發。兩間睡房與客飯廳同坐向，均可外望深水埗運動場。
⇊恒珀第3B期12樓A室｜實用面積462方呎⇊
另12樓B室，一房間隔，實用面積300方呎，開放式廚房備有單邊操作檯及上下兩層儲物櫃，客飯廳外連22方呎露台，光線充足，餐檯及沙發可擺放於同側，睡房門後可擺放衣櫃，靠窗擺放大窗外望市區樓景，浴室採明廁設計，連接工作平台。
⇊恒珀第3B期12樓B室｜實用面積300方呎⇊
「恒珀」已屆現樓，位於長沙灣昌華街1號，採單幢式設計，提供42伙，實用面積由262至462方呎，戶型涵蓋一房及兩房，各佔21伙或50%。