恒珀示範單位｜睇晒4個現樓一房及兩房 外望球場景觀開揚｜多圖有片

由恒和珠寶集團(513)旗下恒和地產發展的長沙灣新盤「恒珀」提供4個現樓示範單位於周六(22日)正式開放予公眾參觀，涵蓋一房及兩房間隔，實用面積由300至462方呎。

兩房交樓標準示範單位包括27樓A室，實用面積442方呎，樓高3.3米。單位採開放式廚房設計，連接16方呎工作平台，方便通風透氣，廚房設有足夠淺木色系儲物櫃，放置內嵌式電器。客飯廳呈長方形開則，便於擺放家具，連接22方呎露台，室內引入充足自然光線。主人睡房長約3米，闊2米，擁角窗視野開闊，外望市景，另一睡房亦設大單邊窗。