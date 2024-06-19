恒珀開價｜首推30伙 折實最平489.8萬 全數周六發售｜長沙灣新盤

市區單幢盤火速開價，由恒和珠寶集團(513)旗下恒和地產發展的長沙灣新盤「恒珀」於上周五(14日)上載售樓說明書後，昨晚(18日)突擊公布首張價單，涉及30伙，提供3種付款方法，最高折扣達18%，計及發展商代繳印花稅優惠，單位折實售價由489.8萬元起，折實呎價由16,328元起。項目落實於周六(22日)起以先到先得形式發售30伙，同日開放4個現樓示範單位予公眾參觀。

恒和地產發展總監潘碩衡表示，首張價單涵蓋15伙一房，14伙兩房，另設1伙連平台特色單位，實用面積介乎262至462方呎，價單定價由611萬至1,229萬元，呎價介乎20,367元至27,805元。扣除最高折扣18%後，折實售價由501.02萬至1,007.78萬元，折實呎價由16,701元至22,800元。計及代繳印花稅優惠，折實售價由489.8萬元起，折實呎價由16,328元起。