恒隆中環NET．WORK共享辦公空間佔逾1.3萬呎 冀年內出租率達九成(有圖)

恒隆地產(101)在香港首個共享辦公空間項目、位於中環渣打銀行大廈18及19樓全層的「NET．WORK」自去年底起試業，總樓面面積逾13,000方呎，設有私人辦公室與多功能共享區域，當中包括27間獨立辦公室、212個工作站，以及專業的會議設施。項目已成功吸引多家金融機構、專業服務公司及科技、媒體及電訊業(TMT)企業進駐，試業期後租出率已達70%。
據項目會員計劃，虛擬辦公室月租每人600元起；共享辦公空間月租每人3,000元起；私人辦公室月租為每間6,000元起；活動空間的收費則視乎需求而定。
恒隆地產副董事—香港業務劉靜雅指，「NET．WORK」目前租戶以本地客為主，由於項目提供1至18個月的靈活租期，故一直接獲不少查詢，有信心出租率可以進一步上升，預計今年內可達到九成。她續指，作為恒隆旗下的共享辦公空間，可配合集團現有的物業組合如住宅、寫字樓及商場等形成協同效應；而「NET．WORK」會員可享受恒隆商業網絡的獨特優勢，涵蓋香港與內地多元業態。
恒隆地產高級董事—辦公樓、酒店、住宅及服務式公寓業務隋頌偉表示，項目策略性選址中環地標渣打銀行大廈，矢志成為高端靈活辦公解決方案的典範。從環保建材、節能設施，以至空氣質素管理，「NET．WORK」充分展現了集團對可持續發展及社區的承諾。此外，項目提供專業「一站式服務」方案，讓客戶免卻繁瑣的裝修流程。「NET．WORK」在開業後短短數月內即錄得高租出率，充分驗證市場對核心地段、優質且靈活的辦公解決方案需求殷切。憑藉恒隆在內地的共享辦公空間品牌「HANGOUT恒聚」的成功經驗，預期香港的靈活辦公解決方案將創造更多跨境機遇。