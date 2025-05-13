恒隆中環NET．WORK共享辦公空間佔逾1.3萬呎 冀年內出租率達九成(有圖)

恒隆地產(101)在香港首個共享辦公空間項目、位於中環渣打銀行大廈18及19樓全層的「NET．WORK」自去年底起試業，總樓面面積逾13,000方呎，設有私人辦公室與多功能共享區域，當中包括27間獨立辦公室、212個工作站，以及專業的會議設施。項目已成功吸引多家金融機構、專業服務公司及科技、媒體及電訊業(TMT)企業進駐，試業期後租出率已達70%。

據項目會員計劃，虛擬辦公室月租每人600元起；共享辦公空間月租每人3,000元起；私人辦公室月租為每間6,000元起；活動空間的收費則視乎需求而定。