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地產
2023-11-01 19:30:00

恒隆商場推「hello無限賞」聯乘Mox推消費獎賞 賺高達1300元禮遇 兼享3% CashBack

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恒隆商場推「hello無限賞」聯乘Mox推消費獎賞 賺高達1300元禮遇 兼享3% CashBack

恒隆地產(101)旗下六大商場包括銅鑼灣Fashion Walk等展開「hello 無限賞」消費獎賞活動。

恒隆地產(101)商場推出優惠吸客，旗下六大商場包括銅鑼灣Fashion Walk、山頂廣場、鰂魚涌康怡廣場、旺角雅蘭中心、家樂坊及荷李活商業中心呈獻「hello 無限賞」消費獎賞活動，今次並首次聯乘虛擬銀行Mox Bank Limited(以下稱「Mox)攜手送出多重消費禮遇，用Mox Credit於商場指定食肆消費更享 3% CashBack

同日起顧客可親臨Fashion Walk於型格裝置打卡，即日消費參與現場遊戲，保證人人有獎永不落空，大獎可贏走Sony PlayStation®5(PS5)，尚有其他豐富禮品。今日(1)Mox將會突襲Fashion Walk百德新街，特意準備型格幻視裝置讓你玩住打卡！科技及藝術感十足的「鏡房」，仿照「Anson Lo」為Mox最新拍攝的電視廣告打造，透過光與影的結合，展現出嶄新的視覺效果。本月13日至30日期間，現場更有遊戲裝置，Mox客戶於Fashion Walk同日以Mox Credit單一消費滿300元，即可免費參與遊戲一次，大獎包括PS5，其他豐富獎品包括恒隆電子購物禮券、餐飲商戶電子券、Kapok禮券及限量版蠟燭等。

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為迎接2024年，Mox獨家推出限量珍藏版禮品，由本月20日起至24日期間，Mox客戶親臨Fashion Walk百德新街戶外位置之Mox專櫃，即有機會免費獲贈限量精品一份，別具珍藏價值，敬請期待，每日限量200份，先到先得，送完即止；換領詳情請留意商場及Mox社交媒體公布。

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