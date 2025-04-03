恒隆地產與清華大學慶祝合作15年 共同推動社會可持續發展

恒隆地產有(101)與清華大學慶祝15年的創新合作關係。自2010年以來，清華大學恒隆房地產研究中心已發展成為亞洲房地產行業中最具影響力的機構之一，結合商界及學術界的力量，對推動中國內地房地產行業發展發揮關鍵作用。

為紀念這重要里程碑，城市與房地產可持續發展論壇暨清華大學恒隆房地產研究中心15周年慶周三(2日)隆重舉行，匯聚業界領袖、學者和政策制定者，共同探討行業未來發展方向。圓桌論壇特邀中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長柴強，以及國家發改委投資研究所房地產室原主任與研究員劉琳等擔任主講嘉賓。此次盛會匯聚近3,000位房地產業界精英、商業夥伴、清華大學師生及國內媒體等在線上線下參與。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，2025年適逢恒隆集團成立65周年，這一重要里程碑突顯了公司與清華大學歷久彌堅的合作關係。通過雙方合作，研究中心已發展成為引領中國房地産行業頂尖研究智庫之一，累計發表超過500篇學術論文，充分展現了其在學界與業界的深遠影響力，在此衷心感謝研究中心的卓越貢獻。恒隆將繼續攜手清華大學，在推動可持續房地産發展、科技創新及人才培養方面深化合作，共同推動社會的可持續發展。

清華大學校務委員會副主任、恒隆房地產研究中心管委會主任楊斌在致辭中稱，研究中心自成立以來，始終秉持產學研深度融合的理念，依靠學校多學科優勢，持續引領行業創新，取得了一系列研究成果，學術影響力居於行業前列。他指出，希望研究中心瞄準「雙碳」目標，以滿足民眾對高品質居住的需求為己任，持續發揮「智庫」與「加速器」作用，深化與業界夥伴的戰略合作，為中國房地產行業高品質發展提供更具前瞻性的戰略支撐，為全球城市可持續發展貢獻中國智慧。