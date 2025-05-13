息口回落「租轉買」成風！業主趁機蝕讓出貨 最傷8年損手351萬｜二手市況

歐柏倫續稱，新買家為九龍區租客，計劃由租轉買，早前透過利嘉閣真盤源平台聯絡代理，得悉上述優質物業放盤。睇樓後，客人心儀屋苑環境清幽，間隔合用，連天台空間感足夠，決定向業主洽購，並以2,650萬元連車位成交，呎價約17,411元。

利嘉閣地產將軍澳-西貢分行首席聯席董事歐柏倫稱，西貢清水灣傲瀧一個頂層D室連天台單位，實用面積約1,493方呎，採四房雙套連工人套房間隔，另連56方呎平台及1,157方呎天台，外望開揚景觀。

梁嘉駿透露，新買家為用家，見近期息口回落，樓價吸引，遂租轉買，入市單位自用。據悉，原業主於2019年以1,280萬元購入單位，持貨約6年，是次沽出帳面損失210萬元，單位期內貶值約16.4%。

中原地產康怡栢蕙苑分行經理梁嘉駿表示，鰂魚涌逸樺園錄本月第二宗成交，單位為1座低層D室，實用面積約614方呎，兩房間隔，坐向南，望開揚園景。單位放售數月，最終以1,070萬元沽出，呎價約17,427元。

據悉，原業主於2017年以約3,001萬元買入，持貨約8年，現轉售帳面虧損351萬元或約11.7%離場。

東涌昇薈兩房減價 58 萬獲外籍機組人員承接

若然較早時間入市，則能夠逃過蝕讓出貨命運。中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，東涌昇薈錄得本月首宗買賣，單位為9座低層C室，實用面積約670方呎，兩房間隔，坐向南，望映灣園會所及泳池，景觀開揚。原叫價798萬元，議價後以740萬元沽出，減價58萬元或約7.3%，呎價約11,045元。

曹嘉華透露，買家為外籍機組人員，一直於東涌租樓，因為年年被業主加租，見息口回落，現時供樓平過租樓，加上樓市已無辣招制肘，故轉租為買，購入上址自住。原業主於2013年以497.38萬元一手買入單位，持貨約12年，現轉售帳面獲利242.62萬元，單位期內升值約48.8%。