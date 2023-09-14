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地產
2023-09-14 07:00:00

息魔再來二手紛錄蝕讓 環海．東岸開放式戶4年跌價逾「1球」

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息魔再來二手紛錄蝕讓 環海．東岸開放式戶4年跌價逾「1球」

息魔再來二手紛錄蝕讓 環海．東岸開放式戶4年跌價逾「1球」

本港銀行連環上調按揭息率，二手市場雪上加霜，業主紛紛割價求售，更不惜蝕讓離場。

利嘉閣地產新啟德分行經理薛丁武表示，紅磡環海．東岸1A座高層L室，實用面積約194方呎，開放式間隔，享市區樓景。單位於2022年底以440萬元放盤，近月降價約16%370萬元，獲買家睇樓還價，最終以340萬元沽出，較最初叫價累減100萬元或約22.7%，呎價約17,526元。

據悉，原業主於2019年以430萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損90萬元，單位期內貶值約21%；計及使費，料實蝕超過100萬元。據代理透露，原業主購入單位後一直作收租用途，但為避免銀行調高H按封頂息率後加重利息支出，故決定及早賣樓以減輕供樓負擔，料持貨期間的租金收入可抵銷部分蝕幅。

薛丁武補充，屋苑現時有114個放盤，最低入場價365萬元起。

即睇紅磡環海．東岸放盤 (House730)

息魔再來二手紛錄蝕讓 環海．東岸開放式戶4年跌價逾「1球」

「環海．東岸」現時有114個放盤，最低入場價365萬元起。(資料圖片)

尚悅三房套累減125萬沽 呎價跌穿1

新界區大屋苑亦接連出現蝕讓，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅7座中層H室，實用面積約743方呎，三房套連工人房間隔。單位於4月以850萬元放售，最終以725萬元沽出，累減125萬元或約14.7%，呎價約9,758元，失守1萬元關口，為屋苑年內呎價第二低，並較網上銀行估價低約4%

原業主於2015年以726.2萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面虧損1.2萬元；計及使費，恐實蝕逾35萬元離場。

即睇元朗尚悅放盤(House730)

息魔再來二手紛錄蝕讓 環海．東岸開放式戶4年跌價逾「1球」

尚悅三房套累減125萬沽出，呎價跌穿1萬元關口。(資料圖片)

銀禧花園6年實蝕逾52

另外，利嘉閣地產沙田區高級區域董事郭建民稱，火炭銀禧花園7座低層F室，實用面積約510呎，兩房間隔，享園景。原開價680萬元，最終以620萬元易手，累減60萬元或約8.8%，呎價約12,157元。

原業主於2017年以638萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失18萬元；計及使費，恐實蝕逾52萬元離場。

即睇火炭銀禧花園放盤 (House730)

息魔再來二手紛錄蝕讓 環海．東岸開放式戶4年跌價逾「1球」

銀禧花園兩房累減60萬元或約8.8%易手。(資料圖片)

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