息魔再來二手紛錄蝕讓 環海．東岸開放式戶4年跌價逾「1球」

本港銀行連環上調按揭息率，二手市場雪上加霜，業主紛紛割價求售，更不惜蝕讓離場。

利嘉閣地產新啟德分行經理薛丁武表示，紅磡環海．東岸1A座高層L室，實用面積約194方呎，開放式間隔，享市區樓景。單位於2022年底以440萬元放盤，近月降價約16%至370萬元，獲買家睇樓還價，最終以340萬元沽出，較最初叫價累減100萬元或約22.7%，呎價約17,526元。

據悉，原業主於2019年以430萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損90萬元，單位期內貶值約21%；計及使費，料實蝕超過100萬元。據代理透露，原業主購入單位後一直作收租用途，但為避免銀行調高H按封頂息率後加重利息支出，故決定及早賣樓以減輕供樓負擔，料持貨期間的租金收入可抵銷部分蝕幅。

薛丁武補充，屋苑現時有114個放盤，最低入場價365萬元起。

即睇紅磡環海．東岸放盤 (House730)