悦品度假酒店．屯門淪銀主盤被放售 原由鄧成波家族持有

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業交通便捷，步行至港鐵屯門站僅3分鐘，鄰近設有公共運輸交匯處及中港巴士站。酒店連繫屯門公路及港深西部公路，約15分鐘車程直達深圳灣口岸；同時亦銜接屯門赤臘角隧道公路，到達港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場僅20分鐘車程，方便往來中港兩地及通往世界各地。

「舖王」鄧成波家族持有的屯門建豐街4號「悦品度假酒店．屯門」早前遭工銀亞洲委託羅兵咸接管，高力及萊坊(香港)表示，承接管人命委託為聯合獨家代理出售上述項目。翻查資料，該幢酒店於去年4月曾推出放售，當時意向價14.8億元。

翟聰稱，疫情過後，儘管環球經濟仍處於不穩定狀態，但由於入境旅遊業復甦理想，在香港政府大力推動旅遊及商務活動下，從而驅動著零售和酒店投資的增長。過去兩年內，本港錄得多宗全幢酒店成交，當中包括由莊士國際以16.5億元出售之紅磡蕪湖街83號「逸．酒店」、由華大酒店集團以14.2億元收購之荃灣汀蘭居、以及經營共居空間之國際集團WEAVE LIVING以13.75億元購入大角咀九龍珀麗酒店等，反映出投資者對酒店市場的長期信心仍然很高。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興指，「悦品度假酒店．屯門」是香港首間度假主題酒店，客房及套房採用各國風格裝飾，共提供430個房間。此外，更附設商舖、餐廳、會議室、兒童遊戲室及戶外游泳池等設備。同時，物業毗鄰前九巴車廠逾207萬方呎之大型綜合發展用地，擬建3座大型商廈及零售商場，料將來項目落成後，定必成為屯門區一個全新地標。

麥子興續指，現時酒店平均入住率為90%，預計酒店業將持續復甦，需求動力對市場有利。入境旅遊改善將推動市場勢頭，包括會議、展覽等商務旅客可望重臨。投資者不妨把握時機，趁著市場仍處於復甦期購入物業，待全球經濟及旅遊業全面回復時，可享有穩定租金收入和物業升值回報。