愉景灣全新豪宅區命名意濤 佔地逾65萬呎 第1期住宅涉320伙｜新盤登場

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區今日(17日)正式命名為「意濤」(Toscana)，佔地逾65萬方呎，面積超越香港大球場。當中第19-1期住宅項目涉及320伙，已獲批入伙紙，部署明年首季推出應市。 香港興業國際業務拓展及市務總經理王澤明表示，「意濤」包括逾130萬方呎總樓面面積私人住宅單位和意式中央公園「Park Toscana」。全新「Park Toscana」佔地逾16萬方呎。 王澤明指，「意濤」坐落於愉景北半山，中文名稱「意」取「意式」之意，「濤」指接近海邊的優美環境。英文名稱「Toscana」取自意大利的托斯卡納，項目的意式設計與當地著名的翠綠山巒和美麗海岸線，以及豐富的藝術氣息不謀而合，寓意香港興業銳意打造愉景灣新晉意式大型海景豪宅區。

住宅部分將分兩期發展 共涉約 1400 伙 香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，「意濤」住宅部分將分兩期發展，合共提供約1,400伙。當中第1期涉及320伙，單位戶型涵蓋一房至四房，已取得預售樓花同意書及入伙紙，部署明年首季推售。 發展商為配合「意濤」的推廣銷售，特別於「意濤」內興建一幢獨立建築物作為展銷廳，樓面面積廣約17,480方呎，並設逾14,300方呎意式花園和逾9,900方呎天台，客人可在此欣賞愉景灣的山海景致，以及近距離觀賞「意濤」項目的大廈外型。

另外，發展商特別邀請意大利藝術家Francesco Lietti及愉景灣國際學校師生攜手創造「愉景灣藝術展覽︰從未如此近」，創作了一系列呈現意大利風情與愉景灣生活的巨型意式藝術面譜，為「意濤」主題的意大利藝術節揭開序幕，四個分別以「臨海生活」、「綠色生活」、「優尚生活」及「快樂生活」為創作主題的作品，將陸續於「意濤」展銷廳、愉景北商場、香港愉景灣酒店海濱禮堂旁、臨海露天美食區D’Deck及愉景廣場一帶展出，展期由今年11月24日至2026年1月25日。

2021 年補地價金額 52.4 億 每方呎地價 4031 元 翻查資料，項目位於愉景灣北部，為丈量約份第352約地段第385號餘段及增批部分，鄰近愉景灣「意堤」，於2021年完成補地價程序，補地價金額達約52億元，涉及約130萬方呎樓面，料可提供逾1,400伙。以補地價金額計，即每方呎樓面地價約4,031元。