意嵐計劃下周開價 首批最少139伙｜屯門新盤

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，首張價單將為買家提供多款具靈活性付款方法，詳情下周開價時公布。今日率先向傳媒開放4個示範單位予傳媒參觀，涵蓋一房至三房戶型，其中以第5B座18樓N室為藍本搭建的一房(開放式廚房)經改動示範單位，實用面積316方呎，包含一個22方呎三合一露台及16方呎工作平台，全屋以「瑞典蔚藍海岸」為主題，並以淺木色為主調。

「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。

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