意嵐開價｜中原陳永傑：「車位價」震撼市場 料居屋客亦被吸引｜屯門新盤

新盤市場重現「1字頭」入場價！「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(8日)公布首張價單，共139伙，提供最高折扣12%，折實售價由184.2萬元起，折實呎價由8,908元起。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「意嵐」首張價單折實平均呎價9,988元，屬2016年7月同區豐連之後8年來折實均呎最平新盤，入場費更低見「1字頭」，屬8年來新盤市場首張價單首見，入場價更創10年新低。他稱，「意嵐」定價震撼市場，可形容為「車位價」，勢必吸引剛需客搶購，相信連居屋客亦會搶走；現時區內二手屋苑細單位租務暢旺，租盤渴市，因鄰近機場，受到機場三跑工程人員或及機組人員追捧，如業主添加部分傢俬出租，料呎租可達40元水平，租金回報料約3.5厘，估計項目買家有約三成屬收租客；估計首批單位可「一Q清枱」，加推時亦有約2%至3%的加價空間。

市況方面，陳永傑稱，市場料年底有機會減息，發展商積極推售新盤，踏入7月份一手市場再次轉趨熱鬧，近日啟德收票中的新盤大收旺場，「黃金海灣」和啟德新盤客源不相疊，同樣極具吸引力，加上其他新盤相繼起動，估計本月一手成交量可達1,000至1,300宗。

「意嵐」首張價單涵蓋72伙開放式、58伙一房及9伙兩房，實用面積由206至444方呎。定價由209.3萬至496.5萬元，呎價介乎10,122元至13,511元。扣除最高折扣12%，折實售價由184.2萬至436.9萬元，折實呎價介乎8,908元至11,889元。