愛海頌周五清貨 劈價最多18% 「回應需要」

發展商積極為新盤餘貨作部署，長江實業集團(1113)與市區重建局合作發展、已屆現樓的深水埗愛海頌，現餘22伙待售，繼上周五將其中10伙減價約10%至16%，昨再更新價單，將另外8伙樓價劈價最多逾18%，並落實於周五以價單推售18伙；另4伙天台特色單位以招標發售。
以愛海頌最新上載的9ZY價單為例，第3座38樓B室三房戶，實用面積785方呎，價單定價原為2,220.5萬元，最新大幅下調約39%至1,353.8萬元；長實現僅提供2.5%直減折扣，即最新折實價近1,320萬元，相對之前提供最高直減折扣27.5%的折實價1,609.8萬元，即實際減幅約18%。
以90天付款計劃計算，周五發售18伙折實價1,179萬至1,346.5萬元，折實呎價15,000至17,464元。入場單位為3座10樓B室三房戶，實用面積786方呎，折實呎價15,000元。長實高級營業經理梁焯鏗稱，過去周末睇樓反應良好，集團決定重新上載新價單回應巿場需要，另有不少客人查詢高層售價，由於總金額較大，希望提供較多優惠。
3盤上月獲批預售 涉1770伙
地政總署昨公布，上月共3個項目獲批預售樓花同意書，涉及1,770伙，較去年12月的524伙，按月增1,246伙或近2.4倍，亦為自去年10月的3,828伙後，3個月最多。
獲批項目包括新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期及第2B期，分別提供929及729伙，其中第2B期近日已展開軟銷工作，料最快月內開售。此外，麗新發展(488)元朗大旗嶺266號項目涉112伙，預計落成日期為2024年12月31日。
至於新申請預售僅1份，涉45伙，與去年12月1,513伙相比大減1,468伙或約97%，為去年2月錄「零申請」後新低。項目為本地老牌黃氏家族持有的何文田太子道西296號項目，命名「隆敍」，預計2025年底入伙。