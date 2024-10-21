慘被截胡再一口氣睇8個單位 分支家庭客擲510萬買新界鐵路屋苑兩房(有圖)｜二手樓成交

新一份《施政報告》公布多項樓市支持措施，買家入市步伐亦見加快。有分支家庭客慘被截胡後，再一口氣再睇8個單位，最終斥510萬元購入葵涌新葵芳花園兩房。 中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園B座高層02室，實用面積約415方呎，兩房間隔。本月初以540萬元合理價放盤，由於單位未有特別裝修，故可提供約20萬元議價空間，惟銀行對單位估價約542萬元。單位放盤後吸引區內分支家庭客洽商，即場還價500萬元，因未有帶票在身，同意先落訂金，並於同日補訂至15萬元，經議價後最終追價10萬元，至510萬成交，呎價約12,289元。

據了解，新買家為區內分支家庭客，一直有留意市場動態，日前曾成功物色心水放盤，惟還價後最終被其他買家追價超過10萬元搶走，故是次亦決定追價入市。 ⇊直擊新葵芳花園 B 座高層 02 室⇊

持貨16年帳賺1.3倍離場 至於原業主在2008年以218萬元購入單位，持貨約16年，現轉售帳面獲利292萬元，物業期內升值約1.3倍。參考同屋苑C座高層02室，實用面積及間隔相若，本月以520萬元售出，呎價約12,530元。 許偉業表示，《施政報告》公布後新葵芳花園睇樓量增加約30%，當中以上車客為主，而放盤業主議價空間亦見收窄，而屋苑本月錄得3宗成交，平均實用呎價約11,757元。資料顯示，新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，毗鄰港鐵葵芳站，1983年入伙，共有5座，提供1,264個單位。