憧憬下月減息 逾3千伙新盤趁勢出籠 一區成主戰場｜一手市況

市場不少聲音認為美國聯儲局下月減息勢在必行，可為本港樓市注入新動力。發展商積極籌備推盤大計吸納購買力，據《am730》統計，下月至少7個新盤應市，合共涉及約3,310伙，當中啟德區涉及3個新盤，勢成主戰場。
【地王天璽．天下月初上樓書】
奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)計劃9月推出旗下啟德地王項目「天璽．天」第1期，涉及906伙，戶型涵蓋開放式至四房間隔，由1座樓高44層及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年6月30日。新地代理總經理胡致遠表示，項目售樓說明書積極準備中，最快下月初公布。
項目享地理位置優勢，前臨啟德車站廣場，為區內最高私人住宅項目，最高達170米，更是區內唯一可全天候無縫連接港鐵啟德站。項目自設24萬方呎基座商場，屬區內最大住宅基座商場，住戶亦可經行人隧道貫通左連的商場「AIRSIDES」，連同右鄰的「THE TWINS雙子匯」，組成匯聚旗艦級購物娛樂的「3分鐘都會核心生活圈」，同時位處九龍城34小學校網，兼享中小名校校網優勢。
【維港．雙鑽涉702伙 已獲入伙紙】
中國海外發展(688)旗下位於啟德跑道區PARK PENINSULA「維港．雙鑽」近期積極為登場造勢，項目共設兩幢住宅大廈，合共提供702伙。中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目已取得「佔用許可證」(俗稱入伙紙)，預計於今年下半年開售。該盤於去年3月底已獲批預售樓花同意書，預計於明年第一季落成。
「維港．雙鑽」標準單位戶型由開放式至三房，另有特色單位。項目設有住客私人會所，提供多元化休閒娛樂設施。項目前臨維多利亞港及都會公園，兼享啟德體育園景觀，盡享迎海倚綠的雙重景致。
【承豐道19號第1期提供361伙】
由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及中國海外(688)合作發展的啟德承豐道19號亦有機會9月登場，項目共分3期發展，分別提供361伙、704伙及525伙，合計1,590伙，全數已於2022年底獲批預售樓花，第1期料率先推出。
【BLUE COAST第3C期具加價空間】
長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「BLUE COAST」第3C期蓄勢推出，項目提供558伙，戶型涵蓋兩房至四房間隔，其中主打兩房單位。另第3B期今年3月底以首批折實平均呎價21,968元應市，火速套現逾百億元，成為今年新盤吸金王，發展商早前預告，新一期將有加價空間。
【The YOHO Hub II第6座佔469伙】
新界區方面，新地旗下「The YOHO Hub II」第6座部署下月推售，項目由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，當中第6座佔469伙。項目戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎。
【尚柏9月現樓推售】
同區麗新發展(488)旗下元朗大棠大旗嶺項目「尚柏」提供112伙，戶型涵蓋一房至兩房，項目經已取得入伙紙及預售樓花同意書，最快將於9月以現樓形式推出。項目屬於低密度發展，樓高12層，提供112伙，實用面積由265至494方呎。戶型分布方面，一房佔87伙，兩房佔18伙，另設有5伙連天台或平台的特色戶及2伙花園單位。
【迎林主打細單位】
恒基地產(012)大埔美新里項目「迎林」計劃下半年推出，項目提供122伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，設少量特色單位，主打一房及兩房，合共佔項目約85%，項目預計關鍵日期為2025年5月底。
【名鑽已開放示位預約參觀】
益兆集團控股旗下何文田太子道西266號重建項目「名鑽」提供80伙，實用面積由423至1,610方呎。項目8月已相繼上載售樓說明書、開放示範單位預約參觀，意味銷售進入直路。「名鑽」標準戶型涵蓋兩房至三房間隔，分別各佔39伙，並設1伙三房及1伙四房連平台及天台的特色單位。