憧憬下月減息 逾3千伙新盤趁勢出籠 一區成主戰場｜一手市況

市場不少聲音認為美國聯儲局下月減息勢在必行，可為本港樓市注入新動力。發展商積極籌備推盤大計吸納購買力，據《am730》統計，下月至少7個新盤應市，合共涉及約3,310伙，當中啟德區涉及3個新盤，勢成主戰場。

【地王天璽．天下月初上樓書】

奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)計劃9月推出旗下啟德地王項目「天璽．天」第1期，涉及906伙，戶型涵蓋開放式至四房間隔，由1座樓高44層及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年6月30日。新地代理總經理胡致遠表示，項目售樓說明書積極準備中，最快下月初公布。

項目享地理位置優勢，前臨啟德車站廣場，為區內最高私人住宅項目，最高達170米，更是區內唯一可全天候無縫連接港鐵啟德站。項目自設24萬方呎基座商場，屬區內最大住宅基座商場，住戶亦可經行人隧道貫通左連的商場「AIRSIDES」，連同右鄰的「THE TWINS雙子匯」，組成匯聚旗艦級購物娛樂的「3分鐘都會核心生活圈」，同時位處九龍城34小學校網，兼享中小名校校網優勢。

【維港．雙鑽涉702伙 已獲入伙紙】

中國海外發展(688)旗下位於啟德跑道區PARK PENINSULA「維港．雙鑽」近期積極為登場造勢，項目共設兩幢住宅大廈，合共提供702伙。中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目已取得「佔用許可證」(俗稱入伙紙)，預計於今年下半年開售。該盤於去年3月底已獲批預售樓花同意書，預計於明年第一季落成。

「維港．雙鑽」標準單位戶型由開放式至三房，另有特色單位。項目設有住客私人會所，提供多元化休閒娛樂設施。項目前臨維多利亞港及都會公園，兼享啟德體育園景觀，盡享迎海倚綠的雙重景致。

【承豐道19號第1期提供361伙】

由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及中國海外(688)合作發展的啟德承豐道19號亦有機會9月登場，項目共分3期發展，分別提供361伙、704伙及525伙，合計1,590伙，全數已於2022年底獲批預售樓花，第1期料率先推出。