憧憬再減息入市態度積極！中原：十大屋苑周末錄18宗成交 創逾一年半新高｜二手市況

樓市交投氣氛熾熱，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(25及26日)錄得18宗成交，按周升63.6%，創自去年3月下旬以來的83周、即逾一年半新高。當中只有海怡半島「食白果」，其餘9個屋苑均錄得成交，以沙田第一城及美孚新邨各錄4宗，為最活躍指標屋苑。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體樓市持續向好，一手新盤銷情理想，因開價合理且具競爭力，吸引買家積極入市。二手市場表現相對平穩，業主需要面對現實減價，成交量呈穩步上升走勢。市場普遍預計聯儲局本周將再次減息，買家入市態度積極，帶動交投氣氛。
太古城頂層複式戶轉手大賺3倍
中原地產太古城齊宮閣分行高級資深區域營業經理王秀芬指，太古城本周末錄得1宗成交，按周無升跌。成交由該行促成，為綠楊閣頂層複式四房連天台單位，實用面積約1,072方呎，天台約738方呎，向東南，享內園景，連租約，獲投資者以1,880萬元承接，呎價約17,537元。單位現時每月租金5.2萬元，投資者買入即享3.3厘租金回報。原業主於2003年以460萬元買入單位，持貨約22年，現轉售帳面大幅獲利1,420萬元，單位期內升值近3.1倍。
康怡花園兩房650萬易主
中原地產康怡及鰂魚涌區副區域營業董事袁廣達稱，康怡花園本周末錄得1宗成交，單位為R座高層10室，實用面積約466方呎，兩房間隔，成交價650萬元，呎價約13,948元。原業主於2007年以293萬元買入單位，持貨約18年，現轉售帳面賺357萬元或約1.2倍離場。
麗港城兩房5年轉手蝕沽
中原地產東九龍麗港城第一分行高級分行經理郭麗娟說，麗港城本周末錄得1宗買賣，單位為8座中層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以590萬元沽出，呎價約11,412元。原業主於2020年以600萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕10萬元或約1.7%離場。
新都城三房套883萬易手
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗，成交包括2期9座中層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以530萬元易手，呎價約14,601元。另亦錄2期5座低層G室成交，實用面積約713方呎，三房套房連儲物房間隔，以883萬元沽出，呎價約12,384元。
沙田第一城兩房呎售1.36萬
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，市場預計聯儲局本周將會減息，紛紛加快入市步伐。沙田第一城本周末錄得4宗成交，兩房佔3宗，三房佔1宗。其中16座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以446.8萬元沽出，呎價約13,664元。原業主於2008年以168萬元買入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利278.8萬元或約1.6倍。