憧憬再減息入市態度積極！中原：十大屋苑周末錄18宗成交 創逾一年半新高｜二手市況

樓市交投氣氛熾熱，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(25及26日)錄得18宗成交，按周升63.6%，創自去年3月下旬以來的83周、即逾一年半新高。當中只有海怡半島「食白果」，其餘9個屋苑均錄得成交，以沙田第一城及美孚新邨各錄4宗，為最活躍指標屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體樓市持續向好，一手新盤銷情理想，因開價合理且具競爭力，吸引買家積極入市。二手市場表現相對平穩，業主需要面對現實減價，成交量呈穩步上升走勢。市場普遍預計聯儲局本周將再次減息，買家入市態度積極，帶動交投氣氛。