憧憬樓市小陽春來臨 GRAND SEASONS 黃金海灣．珀岸預告下周開價

憧憬農曆新年後樓市出現「小陽春」，發展商積極推盤應市。兩個全新盤昨日(2日)同步命名及上載售樓說明書，當中會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城12C期「GRAND SEASONS」成為今年首個登場鐵路盤，涉650伙，最快下周開價，預告定價有逾5%調升空間。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「GRAND SEASONS」由兩座住宅大樓(1A及1B)組成，單位實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中標準兩房佔385伙，佔全盤約59%；一房則涉192伙。今期首度推出整個「SEASONS」系列面積最大標準單位，屬三房套加工作間連洗手間三房，實用面積716方呎，提供48伙。其餘25伙為連平台或頂層特色戶，實用面積283至716方呎。