憧憬樓市小陽春來臨 GRAND SEASONS 黃金海灣．珀岸預告下周開價

憧憬農曆新年後樓市出現「小陽春」，發展商積極推盤應市。兩個全新盤昨日(2日)同步命名及上載售樓說明書，當中會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城12C期「GRAND SEASONS」成為今年首個登場鐵路盤，涉650伙，最快下周開價，預告定價有逾5%調升空間。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「GRAND SEASONS」由兩座住宅大樓(1A及1B)組成，單位實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中標準兩房佔385伙，佔全盤約59%；一房則涉192伙。今期首度推出整個「SEASONS」系列面積最大標準單位，屬三房套加工作間連洗手間三房，實用面積716方呎，提供48伙。其餘25伙為連平台或頂層特色戶，實用面積283至716方呎。
黃光耀稱，示範單位今日(3日)率先開放予傳媒參觀，最快下周開價，擬月內展開首輪推售，考慮今期景觀及位置，定價有5%以上調升空間。日出康城12期分3期發展共涉1,985伙，包括12A期「SEASONS PLACE」、12B期「PARK SEASONS」及12C期「GRAND SEASONS」，分別提供650伙、685伙及650伙。首兩期已於去年開售，截至昨日累沽961伙，套現逾59.7億元，屬去年全港銷量最高新盤，平均呎價近1.5萬元。
「珀岸」樓花期不足1年
另外，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期命名「珀岸」(The Reserve)，提供631伙。旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘稱，項目去年7月推售第1期「意嵐」，迄今累沽445伙，平均成交呎價逾1.1萬元，套現逾15.3億元，他透露，項目最快下周公布首張價單，農曆新年前上載銷售安排。
旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，「珀岸」標準單位兩房設256伙，佔全盤約四成，而開放式、一房及三房分別涉72伙、166伙及79伙，實用面積304至900方呎；另有58伙特色單位，實用面積269至1,329方呎。他續指，今期近九成單位享有青山灣海景，定價會參考市況及第1期成交價，項目預計關鍵日期為今年11月21日，樓花期不足1年。