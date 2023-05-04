成交半億｜荃灣二手呎價首破3萬

樓市氣氛向好，新界區特色單位更有價有市。樓齡14年的荃灣西御凱錄得一宗破頂買賣個案，成交價達5,098萬元，創屋苑新高外；呎價更突破3萬元，創荃灣區二手呎價新高。

中原謝秋儀表示，御凱1座高層A室，四房雙套房間隔，實用面積約1,553方呎，附設1,064呎平台，為屋苑罕見特色戶，享藍巴勒海峽海景及汀九橋景。原開價5,800萬元，其後降價至5,500萬元，吸引區內換樓客洽購，最終拉鋸兩個月後，以5,098萬元成交，呎價約32,827元。謝秋儀透露，新買家為本地家庭，原先於新盤市場尋找特色單位，惟一直未遇心水盤，後來轉至二手市場覓盤。原業主2015年8月3,350萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面賺1,748萬元或52%離場。

海之戀．愛炫美四房套4.5萬高價租出

同為荃灣西屋苑的海之戀．愛炫美近日錄一宗租金新高成交。消息指，屋苑5A座低層B室，實用面積約1,163方呎，放租僅兩星期，獲用家「零議價」4.5萬元承租，創屋苑新高價，較原先紀錄4.35萬元高1,500元或約3%，呎租約38.7元。業主於2018年以2,620.4萬元買入價計，料獲近2.1厘租金回報。