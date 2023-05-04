成交半億｜荃灣二手呎價首破3萬

樓市氣氛向好，新界區特色單位更有價有市。樓齡14年的荃灣西御凱錄得一宗破頂買賣個案，成交價達5,098萬元，創屋苑新高外；呎價更突破3萬元，創荃灣區二手呎價新高。
中原謝秋儀表示，御凱1座高層A室，四房雙套房間隔，實用面積約1,553方呎，附設1,064呎平台，為屋苑罕見特色戶，享藍巴勒海峽海景及汀九橋景。原開價5,800萬元，其後降價至5,500萬元，吸引區內換樓客洽購，最終拉鋸兩個月後，以5,098萬元成交，呎價約32,827元。謝秋儀透露，新買家為本地家庭，原先於新盤市場尋找特色單位，惟一直未遇心水盤，後來轉至二手市場覓盤。原業主2015年8月3,350萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面賺1,748萬元或52%離場。
海之戀．愛炫美四房套4.5萬高價租出
同為荃灣西屋苑的海之戀．愛炫美近日錄一宗租金新高成交。消息指，屋苑5A座低層B室，實用面積約1,163方呎，放租僅兩星期，獲用家「零議價」4.5萬元承租，創屋苑新高價，較原先紀錄4.35萬元高1,500元或約3%，呎租約38.7元。業主於2018年以2,620.4萬元買入價計，料獲近2.1厘租金回報。
University Hill第2A期單日標售6伙特色戶
全新盤特色戶亦連錄交投，其中將於明日展開次輪銷售的新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill第2A期，昨日以招標形式售出共6伙特色單位，套現逾5,300萬元。是次標售單位戶型涵蓋一房至三房，成交價介乎522萬至近1,171.19萬元，呎價介乎19,121元至21,904元。
當中成交價最高為漾景閣第2座1樓B3單位，實用面積556方呎三房，設146方呎花園，成交價近1,171.19萬元，呎價21,065元。成交呎價最高為漾景閣第5B座15樓A5，實用面積415方呎兩房連198方呎天台，909萬元售出，呎價21,904元。
至於同區鷹君集團(041)旗下已屆現樓的朗濤，據成交紀錄冊，第7A座地下A室，實用面積1,343方呎，連478方呎花園，三房間隔，成交價2,888.8萬元，呎價21,510元。買家成交期為1,080日，並可提前入住及獲代繳15%從價印花稅優惠。
另外，新地元朗PARK YOHO Bologna亦招標售出1伙特色戶。據成交紀錄冊顯示，第8A座17樓B室，實用面積685方呎，連571方呎天台，三房間隔，成交價1,272萬元，呎價18,569元，買家成交期為300日。