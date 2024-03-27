近月樓市交投暢旺，議價幅度亦明顯收窄，北角康澤花園再錄中層單位成交，呎價已較去年底同座向的低層單位稍稍回升。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新錄康澤花園A座中層04室易手，單位實用面積620方呎，屬三房間隔，向南望開揚山景，業主原叫價880萬元，最終成交價840萬元，期間減幅達4.5%，平均實用呎價13,548元，與去年年底同座一伙低層單位成交價僅810萬元相比，短短3個月成交已稍為回升30萬或約3%。據了解，單位原業主於早年購入上址，目前以遺產執行人身分將物業沽出。
即睇北角康澤花園放盤 (House730)
成交增 議幅收窄 北角康澤花園中層三房造價 較去年同類微升3%｜二手樓成交
近月樓市交投暢旺，議價幅度亦明顯收窄，北角康澤花園再錄中層單位成交，呎價已較去年底同座向的低層單位稍稍回升。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新錄康澤花園A座中層04室易手，單位實用面積620方呎，屬三房間隔，向南望開揚山景，業主原叫價880萬元，最終成交價840萬元，期間減幅達4.5%，平均實用呎價13,548元，與去年年底同座一伙低層單位成交價僅810萬元相比，短短3個月成交已稍為回升30萬或約3%。據了解，單位原業主於早年購入上址，目前以遺產執行人身分將物業沽出。