戰場轉移｜新西3盤排隊賣 凱和山主攻兩房

9月份新盤戰場料轉移至新界西區，屯門、天水圍及元朗各有新盤部署應市，合共2,252伙。其中由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏管翠路新盤昨正式命名為「凱和山」(MORI)，提供693伙，當中兩房單位佔全盤逾四成，最快下月初上載售樓說明書及開放示範單位。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，「凱和山」由4座樓高16至17層的住宅大樓組成，以流線型波浪排列，單位層與層之間高度為3.15米至3.5米。標準單位戶型涵蓋開放式至四房；另設特色戶及14座洋房。他指，項目已獲預售樓花同意書，最快9月中推售，定價會參考同區近期一手及二手造價，強調會以市價推售；項目預計入伙日期為明年6月30日，樓花期長約10個月。

資料顯示，深圳控股夥拍路勁基建(1098)於2017年6月以逾31.68億元投得屯門第56區管翠路住宅地，中標價較市場預期上限高出近22%，每方呎樓面地價約6,700元。

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