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地產
2023-08-29 04:29:49
日報

戰場轉移｜新西3盤排隊賣 凱和山主攻兩房

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凱和山 陳健聰

陳健聰(左)稱，「凱和山」定價會參考同區近期一手及二手造價。(林俊源攝)

9月份新盤戰場料轉移至新界西區，屯門、天水圍及元朗各有新盤部署應市，合共2,252伙。其中由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏管翠路新盤昨正式命名為「凱和山」(MORI)，提供693伙，當中兩房單位佔全盤逾四成，最快下月初上載售樓說明書及開放示範單位。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，「凱和山」由4座樓高16至17層的住宅大樓組成，以流線型波浪排列，單位層與層之間高度為3.15米至3.5米。標準單位戶型涵蓋開放式至四房；另設特色戶及14座洋房。他指，項目已獲預售樓花同意書，最快9月中推售，定價會參考同區近期一手及二手造價，強調會以市價推售；項目預計入伙日期為明年6月30日，樓花期長約10個月。

資料顯示，深圳控股夥拍路勁基建(1098)於2017年6月以逾31.68億元投得屯門第56區管翠路住宅地，中標價較市場預期上限高出近22%，每方呎樓面地價約6,700元。

即睇屯門掃管笏 凱和山(MORI)最新資訊

雨後 廖漢威 陳文輝

陳文輝(右)指，「雨後」餘下166伙將現樓發售；左為廖漢威。

雨後預告推全新付款計劃

星星地產旗下元朗「雨後」今年3月展開銷售，主席及首席執行官陳文輝指，迄今累沽169伙，佔全盤335伙逾五成，套現約10.3億元，預計項目最快9月獲批滿意紙，餘下166伙將以現樓形式發售。

銷售及推廣董事總經理廖漢威透露，「雨後」正部署推出長成交期或「先住後付」等全新付款計劃，詳情稍後再作公布。

即睇元朗 雨後最新資訊

新地天榮站項目今公布部署

天水圍區千伙大型新盤、由新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作發展的輕鐵天榮站物業發展項目，將於今日公布銷售部署，市場估計展開軟銷工作。資料顯示，該項目第1期已申請預售，提供1,393伙，料主打中小型單位，預計入伙日期為明年9月底。至於整個天榮站物業發展項目由3座物業組成，合共提供約1,976伙。

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