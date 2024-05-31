戴德梁行：今年亞太區辦公室裝修成本預算持續上漲 香港排名前十

戴德梁行近期發布《2024 年亞太區辦公空間裝修成本指南》顯示，儘管與一年前相比上升速度有所放緩，2024年亞太地區辦公空間平均裝修成本預算持續上漲，其中香港排名第9，是大中華區唯一進入前十名的城市。
報告還指出，儘管面臨成本挑戰和嚴格的支出質量審查，創造一個能讓員工發揮最大生產力、促進幸福感並有助於實現企業可持續發展和包容性目標的工作場所仍然是租戶的重點。成本、碳排放和文化，是制定企業未來工作場所戰略的關鍵考量因素。
3因素令裝修成本增長率放緩
戴德梁行國際研究主管，報告聯席作者Dominic Brown表示，亞太區辦公室裝修成本的增長百分比顯著放緩，以美元和當地貨幣計算均為2%，相比之下，一年前的成本增長率為（當地貨幣)和7%(美元)。這主要由於原材料成本下降以及通貨膨脹和供應鏈壓力緩解。然而，最近突發的紅海航運危機再次打亂了全球供應鏈，導致運輸成本上升，其後續影響將在未來顯現。
他指，北亞和澳洲/紐西蘭在2024年亞太區成本排名中持續顯著靠前。東京、大阪和名古屋依然是裝修成本預算最高的前三個市場。其次是坎培拉（澳洲）和奧克蘭（紐西蘭）。在大中華區，香港是唯一進入前十名的城市。
新趨勢重視可持續性和智慧辦公
戴德梁行中國區項目管理服務團隊主管、董事總經理侍大衛表示，在大中華區，人們越來越重視可持續性和智慧辦公技術，這也反映了全球趨勢。租戶更多投資於提升員工幸福感和促進合作的裝修方案。就成本預算而言，2024年的報告顯示，大中華區有六個城市位列亞太區辦公空間裝修最昂貴的20個市場中，香港仍然是大中華區成本最高的市場，其次是台北、北京、深圳、上海和廣州。
該行執行董事，香港項目管理服務部主管張毅表示，大中華區各城市間的成本預算差異反映了不同的市場情況以及對高品質辦公空間的本地需求。在香港成本預算較高，足見空間成本高和對高端裝修的重視。