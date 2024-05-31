戴德梁行：今年亞太區辦公室裝修成本預算持續上漲 香港排名前十

報告還指出，儘管面臨成本挑戰和嚴格的支出質量審查，創造一個能讓員工發揮最大生產力、促進幸福感並有助於實現企業可持續發展和包容性目標的工作場所仍然是租戶的重點。成本、碳排放和文化，是制定企業未來工作場所戰略的關鍵考量因素。

3 因素令裝修成本增長率放緩

戴德梁行國際研究主管，報告聯席作者Dominic Brown表示，亞太區辦公室裝修成本的增長百分比顯著放緩，以美元和當地貨幣計算均為2%，相比之下，一年前的成本增長率為（當地貨幣)和7%(美元)。這主要由於原材料成本下降以及通貨膨脹和供應鏈壓力緩解。然而，最近突發的紅海航運危機再次打亂了全球供應鏈，導致運輸成本上升，其後續影響將在未來顯現。

他指，北亞和澳洲/紐西蘭在2024年亞太區成本排名中持續顯著靠前。東京、大阪和名古屋依然是裝修成本預算最高的前三個市場。其次是坎培拉（澳洲）和奧克蘭（紐西蘭）。在大中華區，香港是唯一進入前十名的城市。