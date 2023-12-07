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地產
2023-12-07 23:18:23

戴德梁行：今年住宅交投見十年新低 樓價明年上半年恐再跌半成｜樓市走勢

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戴德梁行：今年住宅交投見十年新低 樓價明年上半年恐再跌半成｜樓市走勢

戴德梁行預計本港今年第四季住宅成交宗數約7,580宗，分別按季及按年下調17%及10%。

物業顧問戴德梁行總結今年香港樓市表現，指出息口持續高企且走勢未明，加上股票市場持續動蕩，在市場缺乏利好因素下，潛在買家和投資者普遍觀望，一、二手住宅交投均放緩，預計今年第四季住宅成交宗數約7,580宗，分別按季及按年下調17%10%，全年總成交量約42,970宗，為10年以來新低。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，住宅價格方面，若根據戴德梁行私人住宅售價指數，截至12月頭，樓價年初迄今錄得約5%跌幅。另根據該行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，各類市場在第四季跌勢未止，主要因為發展商續以貼市開價策略推售新盤，削弱二手市場購買力，使二手樓價繼續受壓。當中代表細價盤的沙田第一城呎價按季及按年同跌6.4%；代表中價市場的太古城按季回落5.8%，按年則跌8.1%；而代表豪宅市場的貝沙灣按季下滑6.5%，較去年同期回落7.3%。以上三個受歡迎屋苑的樓價均已跌穿去年年底低位。

戴德梁行：今年住宅交投見十年新低 樓價明年上半年恐再跌半成｜樓市走勢

若根據戴德梁行私人住宅售價指數，截至12月頭，樓價年初迄今錄得約5%跌幅。(蘇文傑攝)

明年成交量回升兩成至約5萬宗水平

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，雖然最新一份《施政報告》公布了一系列「減辣」措施，但主要惠及來港專才，本地買家和投資者入市意欲仍然相對保守，未能即時刺激樓市大幅復元；相信高息環境和股票市場不穩等利淡因素將維持一段時間，加上發展商手上新盤存貨量多，一手盤將繼續提供折讓貼市開價，二手樓價在短期內難以重拾升軌，預料整體樓價在明年上半年持平至有5%的下調空間。

鄧淑賢指，估計發展商明年會加快推盤步伐，息口亦有望在下半年企穩，將有助帶動樓市氣氛回暖，估計2024全年住宅成交量比今年低位回升約兩成至5萬至5.3萬伙水平。

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