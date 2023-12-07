戴德梁行：今年住宅交投見十年新低 樓價明年上半年恐再跌半成｜樓市走勢

物業顧問戴德梁行總結今年香港樓市表現，指出息口持續高企且走勢未明，加上股票市場持續動蕩，在市場缺乏利好因素下，潛在買家和投資者普遍觀望，一、二手住宅交投均放緩，預計今年第四季住宅成交宗數約7,580宗，分別按季及按年下調17%及10%，全年總成交量約42,970宗，為10年以來新低。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，住宅價格方面，若根據戴德梁行私人住宅售價指數，截至12月頭，樓價年初迄今錄得約5%跌幅。另根據該行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，各類市場在第四季跌勢未止，主要因為發展商續以貼市開價策略推售新盤，削弱二手市場購買力，使二手樓價繼續受壓。當中代表細價盤的沙田第一城呎價按季及按年同跌6.4%；代表中價市場的太古城按季回落5.8%，按年則跌8.1%；而代表豪宅市場的貝沙灣按季下滑6.5%，較去年同期回落7.3%。以上三個受歡迎屋苑的樓價均已跌穿去年年底低位。