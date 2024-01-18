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地產
2024-01-18 17:43:28

戴德梁行：今年大灣區一手住宅成交量冀回升5% 外資物業投資態度保守｜樓市走勢

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戴德梁行：今年大灣區一手住宅成交量冀回升5% 外資物業投資態度保守｜樓市走勢

戴德梁行預計今年大灣區一手住宅成交量有望回升5%至39.6萬宗，平均每月達3.3萬宗。

物業顧問戴德梁行今日（18日）發表大灣區物業投資市場去年總結及今年展望，該行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，疫情通關後內地經濟復常不如預期，大灣區9個城市一手住宅成交量自3月起開始回落，使去年總成交量按年下跌6.2%共錄37.8萬宗。而去年8月後多項救市政策出台，刺激剛性需求，交投氣氛開始好轉，預計今年成交量有望回升5%39.6萬宗，平均每月達3.3萬宗。

樓價方面，據該行深圳中高端二手住宅價格指數顯示，去年二手樓價按年回落5.3%，較2021年第二季歷史高位下挫11.9%。另外，有4個城市一手樓價錄得升幅，包括廣州按年升13.9%，升幅最顯著；其次是東莞漲6.8%，江門增5.5%及佛山錄得1.3%微升；而中山樓價跌幅最大，錄得23.5%，深圳則按年下滑5.6%

戴德梁行：今年大灣區一手住宅成交量冀回升5% 外資物業投資態度保守｜樓市走勢

去年總成交量按年下跌6.2%共錄37.8萬宗。

今年大灣區優質資產價格料回調

至於投資物業，大灣區全年錄得85宗商業物業投資，總成交額達661億元人民幣（約港元718億元），佔全國成交額的29.4%，創近6年新高。該行執行董事及中國資本市場部香港主管陳彩麗表示這説明大灣區逐漸成為物業投資重點區域，惟市場仍為內資買家主導，外資機構相對保守，僅貢獻去年投資交易金額的2%，較疫情前的20%佔比下降18個百分點，主要受美元加息，外資貸款成本上升影響。

陳彩麗續指，外資買家對大灣區物業投資仍有興趣，尤其是生物醫藥及物流方面，以及對核心區稀缺性資產亦保持有關注。展望2024年，中國大陸利率仍處於下行通道，有助刺激投融資活動。產業園項目、長租公寓項目、消費基礎設施項目亦備受投資者注目，預計今年可能會有更多的大灣區優質資產的價格回調，投資者有更多選擇及機會。

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