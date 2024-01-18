戴德梁行：今年大灣區一手住宅成交量冀回升5% 外資物業投資態度保守｜樓市走勢

物業顧問戴德梁行今日（18日）發表大灣區物業投資市場去年總結及今年展望，該行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，疫情通關後內地經濟復常不如預期，大灣區9個城市一手住宅成交量自3月起開始回落，使去年總成交量按年下跌6.2%共錄37.8萬宗。而去年8月後多項救市政策出台，刺激剛性需求，交投氣氛開始好轉，預計今年成交量有望回升5%至39.6萬宗，平均每月達3.3萬宗。
樓價方面，據該行深圳中高端二手住宅價格指數顯示，去年二手樓價按年回落5.3%，較2021年第二季歷史高位下挫11.9%。另外，有4個城市一手樓價錄得升幅，包括廣州按年升13.9%，升幅最顯著；其次是東莞漲6.8%，江門增5.5%及佛山錄得1.3%微升；而中山樓價跌幅最大，錄得23.5%，深圳則按年下滑5.6%。
今年大灣區優質資產價格料回調
至於投資物業，大灣區全年錄得85宗商業物業投資，總成交額達661億元人民幣（約港元718億元），佔全國成交額的29.4%，創近6年新高。該行執行董事及中國資本市場部香港主管陳彩麗表示，這説明大灣區逐漸成為物業投資重點區域，惟市場仍為內資買家主導，外資機構相對保守，僅貢獻去年投資交易金額的2%，較疫情前的約20%佔比下降18個百分點，主要受美元加息，外資貸款成本上升影響。
陳彩麗續指，外資買家對大灣區物業投資仍有興趣，尤其是生物醫藥及物流方面，以及對核心區稀缺性資產亦保持有關注。展望2024年，中國大陸利率仍處於下行通道，有助刺激投融資活動。產業園項目、長租公寓項目、消費基礎設施項目亦備受投資者注目，預計今年可能會有更多的大灣區優質資產的價格回調，投資者有更多選擇及機會。