戴德梁行：今年大灣區一手住宅成交量冀回升5% 外資物業投資態度保守｜樓市走勢

物業顧問戴德梁行今日（18日）發表大灣區物業投資市場去年總結及今年展望，該行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，疫情通關後內地經濟復常不如預期，大灣區9個城市一手住宅成交量自3月起開始回落，使去年總成交量按年下跌6.2%共錄37.8萬宗。而去年8月後多項救市政策出台，刺激剛性需求，交投氣氛開始好轉，預計今年成交量有望回升5%至39.6萬宗，平均每月達3.3萬宗。

樓價方面，據該行深圳中高端二手住宅價格指數顯示，去年二手樓價按年回落5.3%，較2021年第二季歷史高位下挫11.9%。另外，有4個城市一手樓價錄得升幅，包括廣州按年升13.9%，升幅最顯著；其次是東莞漲6.8%，江門增5.5%及佛山錄得1.3%微升；而中山樓價跌幅最大，錄得23.5%，深圳則按年下滑5.6%。