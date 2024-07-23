戴德梁行：大灣區樓價下半年有望回穩 全年成交量最多跌兩成

物業顧問戴德梁行今日(23日)發表2024上半年大灣區住宅市場及商業物業投資市場回顧及展望指出，中央積極鬆綁樓市調控措施，加上三中全會提及經濟利好政策，預料下半年大灣區樓價有望回穩，惟成交量受上半年跌勢拖累，全年整體一手住宅成交料最多錄31.3萬套，按年跌兩成。 戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，今年上半年大灣區一手住宅成交宗數錄得約13.3萬套，由於去年上半年通關刺激下基數較高，銷售數字按年下跌40%。不過受惠‘517’樓市新政，6月交投按月回升18%至近2.9萬套，加上近期三中全會系列措施刺激，預計下半年每月平均成交量為2.8萬至3萬套，全年整體一手住宅成交或錄得30萬至31.3萬套，按年回落17%至20%，跌幅集中上半年。

二手樓價方面，他續指，以具指標作用的深圳為例，根據戴德梁行深圳中高端二手住宅價格指數，今年二手房價於上半年微跌1.9%，跌勢不明顯。他相信，樓市最差的時候已經過去，三中全會中央提到賦予各地政府樓市調控自主權等利好措施為樓市關鍵刺激，將帶動下半年大灣區樓價回穩。

物流投資具增長潛力 需求或外溢至佛山、東莞 另外，投資市場方面，在環球息率和外資借貸成本維持高企下，整體投資氣氛較上年審慎，今年上半年大灣區商業物業億元人民幣以上的大手投資市場錄得26宗，總投資金額為119億元人民幣(約128億港元)，佔全國總投資額約17%。大灣區物業投資聚焦深圳和廣州兩個一綫城市，上半年分別錄得63億元和56億元人民幣成交。