戴德梁行：本港一線街舖空置率跌至7.8% 下半年租賃需求以國內品牌為主

戴德梁行周一(9日)發布2024年《大中華區零售物業供應/需求核心趨勢》報告顯示，截至2024年第二季度，香港隨著訪港旅客人數穩定回升，各區一線街舖平均空置率回落至約7.8%。另外多重正面因素下，深圳優質購物中心的整體空置率較去年中下降0.6個百分點至8.4%。

香港在2023年初正式恢復全面通關，但隨著入境旅客消費模式改變，加上港人北上消費成風，2024年上半年本地零售業銷售額放緩，不同主要零售類別均錄得同比跌幅。儘管如此，訪港旅客人數仍穩定回升，零售品牌的租賃需求持續，整體一線街舖空置率大致維持穩定，市場上亦逐漸見有國際品牌在核心街區的租賃活動。截至第二季，各區一線街舖平均空置率回落至約7.8%，租金年初至今錄得低單位數成長。