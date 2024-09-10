戴德梁行：本港一線街舖空置率跌至7.8% 下半年租賃需求以國內品牌為主

戴德梁行周一(9日)發布2024年《大中華區零售物業供應/需求核心趨勢》報告顯示，截至2024年第二季度，香港隨著訪港旅客人數穩定回升，各區一線街舖平均空置率回落至約7.8%。另外多重正面因素下，深圳優質購物中心的整體空置率較去年中下降0.6個百分點至8.4%。
香港在2023年初正式恢復全面通關，但隨著入境旅客消費模式改變，加上港人北上消費成風，2024年上半年本地零售業銷售額放緩，不同主要零售類別均錄得同比跌幅。儘管如此，訪港旅客人數仍穩定回升，零售品牌的租賃需求持續，整體一線街舖空置率大致維持穩定，市場上亦逐漸見有國際品牌在核心街區的租賃活動。截至第二季，各區一線街舖平均空置率回落至約7.8%，租金年初至今錄得低單位數成長。
下半年街鋪租金料持平或升5%
然而，隨著零售市場面對旅客和香港居民消費模式的結構性轉變，預期品牌取態或將傾向維持謹慎，相信下半年的租賃需求將以國內連鎖零售商和餐飲品牌為主力；下半年各區一線街舖租金升幅或將介乎0至5%。另一方面，預期在中央政府各項惠港措施的支持下，配合香港政府大力推動盛世經濟，核心街區將迎來更多人潮和消費活動。
深圳購物中心空置率創2年新低
至於深圳去年下半年至今年上半年，KK Time京基百納時光及前海壹方匯開業，推升深圳優質購物中心存量至659.9萬方米。零售業態復甦步伐加快，超越餐飲業態成為近一年購物中心開店主力。多重正面因素疊加促使全市優質購物中心的整體空置率較去年中下降0.6個百分點至8.4%，創下了自2022年第二季以來的歷史新低。全市優質購物中心最優層平均租金則連續兩季上升，至每月每方米812.1元，反映出業主對市場的樂觀情緒。
2024年三季至2025年，深圳預計將有122.5萬方米的優質購物中心陸續入市，其中，核心商圈佔31.7%，新興商圈佔68.3%。品牌方面，奢侈品牌的動態引人注目，同時，更多富含創新元素並能提供獨特體驗的店鋪也將陸續開幕。而隨著對外開放的擴大及基礎設施的完善，外籍遊客及珠江口西岸的客群可望成為推動深圳消費市場成長的新動力。消費品以舊換新、消費場景趨於多元化、營商環境不斷優化亦有助於提振消費需求、活化市場主體活力。