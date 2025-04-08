戴德梁行：甲廈租金續受壓 今年恐跌7%至9% 租賃競爭進一步加劇｜商廈市況

物業顧問戴德梁行昨日(7日)發表香港房地產市場2025年第一季回顧及展望，甲級寫字樓方面，今年第一季甲級寫字樓整體淨吸納量錄得正143,700方呎，為連續第六個季度錄得正吸納量。雖然租務活動向好，但本港整體待租率按季仍升微至19.2%，主要受到九龍東新項目「THE CENDAS」落成的影響，為市場帶來35.3萬方呎的新甲級寫字樓供應。 新租賃活動方面，第一季度主要由金融及保險行業的搬遷和擴充活動為主要推動力，在第一季的新租賃成交之中，這兩個行業佔約46%的成交面積，較為矚目的成交包括美資對沖基金Point72於中環「The Henderson」承租約49,500方呎樓面。

由於新供應及待租率仍然維持高水平，本港整體甲級寫字樓租金按季再下調2.5%，至每月每方呎約43.9元。與2019年第一季的高位比較，整體租金累積下跌約42.2%。 展望後市，該行香港董事總經理蕭亮輝認為，隨着本港首次公開招股(IPO)及股票市場復蘇，加上本港政府提出多項吸引環球資金、企業和家族辦公室的措施，將有助帶動來自金融業的租賃需求，支持寫字樓市場的氣氛。目前，寫字樓租金已較高峰期大幅折讓超過四成，為有意進行升級搬遷的租戶提供更多選擇。在2025年的餘下三個季度，預計仍有約300萬方呎的新項目陸續落成，租賃競爭將會進一步加劇，預期2025年整體甲級寫字樓租金仍會面臨下行壓力，全年將下調7%至9%。

港股昨日急瀉超過3,000點，蕭亮輝表示，「股災」對寫字樓租務影響有所滯後，大約3個月至6個月才浮現，不過美國政策多變，相信租客會「睇定情況再做決定」。

旅客回升未能刺激零售市道表現 受來港旅客及本地居民消費模式的結構性轉變所影響，本港零售表現未有伴隨旅客數字增加而錄得明顯改善，今年1至2月香港零售業銷售貨額總計648億港元，較去年同期錄得7.8%跌幅。畢竟內地旅客訪港不再以購物為主，在各零售類別中，以高端消費類別最受影響，其中，「珠寶及鐘錶」類別的銷售貨額價值按年大跌15.8%，「服裝及配飾」則按年跌6.4%；過去幾年表現穩健的「超級市場」亦錄得4.4%跌幅。只有「食品、酒類飲品及煙草」和「藥物及化妝品」類別的銷售貨額能按年錄得1%以內的溫和升幅。

銅鑼灣空置率上升 今年首季以尖沙咀的租賃成交最爲活躍，主要因為這區的業主願意提供更多靈活性和租金折扣，成功吸引不同租戶包括內地品牌進駐，亦令部分本地零售商重新尋找機會。空置率方面，第一季核心區一線街舖空置率以九龍區表現較爲穩定，尖沙咀和旺角空置率按季維持在9.4%和8.4%水平；銅鑼灣是唯一錄得空置率上升的區份，由上季度的0%升至5.3%；中環則由8.6%微跌至7.1%。 租金方面，尖沙咀及銅鑼灣的一線街舖租金按季分別跌2.3%和1%，而旺角街舖租金則受個別較爲進取的租戶帶動而按季微升0.5%；中環街舖租金則按季持平。餐飲租金方面，銅鑼灣和旺角按季下調0.4%至1.8%；尖沙咀餐飲租金保持平穩，中環租金則受高端餐飲消費支持按季微升0.5%。