戴德梁行：若減息及股市向好持續 樓價全年跌幅錄5%內｜樓價走勢

戴德梁行預計全年成交量較去年低位回升15%至20%至約5萬，樓價於第四季進入鞏固期，全年跌幅或在5％內。

戴德梁行今日(8日)發表今年第三季香港房地產市場回顧及展望表示，若美國能持續減息及股市持續向好，在財富效應的帶動下將有利住宅市場的後市發展，預計全年成交量較去年低位回升15%至20%至約5萬，樓市成交量持續上漲料帶動樓價回升，樓價於第四季進入鞏固期，全年跌幅或在5%內。

該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，據政府差估署數據，住宅價格8月指數按月跌17%，今年首8個月累跌6.2%：根據戴德梁行數據，中小型私人住宅售價指数自年初至9月累計下調8.3%，當中代表細價盤的沙田第一城按季下調7.4%；代表中價市場的太古城按季錄得3.6%跌幅；而代表豪宅市場的貝沙灣則按季跌4.9%。