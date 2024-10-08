戴德梁行：若減息及股市向好持續 樓價全年跌幅錄5%內｜樓價走勢

戴德梁行今日(8日)發表今年第三季香港房地產市場回顧及展望表示，若美國能持續減息及股市持續向好，在財富效應的帶動下將有利住宅市場的後市發展，預計全年成交量較去年低位回升15%至20%至約5萬，樓市成交量持續上漲料帶動樓價回升，樓價於第四季進入鞏固期，全年跌幅或在5%內。
該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，據政府差估署數據，住宅價格8月指數按月跌17%，今年首8個月累跌6.2%：根據戴德梁行數據，中小型私人住宅售價指数自年初至9月累計下調8.3%，當中代表細價盤的沙田第一城按季下調7.4%；代表中價市場的太古城按季錄得3.6%跌幅；而代表豪宅市場的貝沙灣則按季跌4.9%。
黎劍明表示，隨減息周期開始，樓價跌幅有望收窄，近期銀行推出定息等按揭計劃，為買家提供更多選擇，加上樓價較高峰期累跌近28%，價錢吸引買家入市，新近還觀察到不交吉買賣增加，意味投資客活躍，多重因素將帶動樓市轉旺。
租金全年最多升一成
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢補充，儘管香港落實減息，但仍處於一個高息環境，部分準買家在減息後仍然保持審慎，繼續觀察未來幾個月兩次議息結果，若減息及股市表現持續，相信成交量率先反彈，並帶動樓價回升。至於租金方面，受外來專才及學生需求推動，住宅租務市場更趨活躍，今年首8個月租金指數逆市上升6.2%，全年或錄得5%至10%升幅。
甲廈待租率2022年首季以來現回落
寫字樓方面，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港甲級寫字樓市場連續四個季度錄得正吸納量，同時第三季亦看到不少逾萬呎以上的大手租務成交，待租率更是2022年第一季以後首次錄得回落，反映今年寫字樓市場的租務成交較上年活躍。展望後市，最近減息周期開始啓動，國內的宏觀經濟政策亦大幅刺激中港股票市場，再加上首三季香港IPO市場重返全球第四位，相信有助金融市場的持續復甦，從而支持及帶動銀行及金融服務業租戶對甲級寫字樓的需求。
零售復甦 全年核心街鋪租金至少升4%
蕭亮輝續指，從本季街鋪租務成交所見，租賃需求以港島核心區較為活躍。除此之外，過去半年金融類相關租戶積極地在核心區擴充，例如有幾家銀行在核心地段開設財富管理中心以吸引更多高淨值本地和内地客戶資金；同時亦有線上證券交易所在旺區設置門市實體店，以提升品牌知名度和招攬更多客群。展望後市，港元走強的情況有望得到緩和，或能進一步刺激旅客消費意欲，中港股票市場逐見升勢，相信對消費力也能起提振作用。正面信息將繼續支持香港零售市道復甦，預期全年各區核心街舖租金有望錄得4%至9%增長。