戶型曝光｜鐵路盤急攻 朗賢峯月內推

鐵路新盤接連搶攻！繼會德豐地產與港鐵(066)合作將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS」後，最新有鷹君集團(041)與港鐵合作何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」，提供990伙，昨率先公布戶型分布，當中佔近四成為兩房單位，料月內上載樓書及公布首張價單。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，「朗賢峯」設5座住宅大樓，分為IIA及IIB兩期發展，各提供418伙及572伙，均獲批預售。單位實用面積340至2,572方呎，涵蓋一房至四房間隔，另設特色戶。項目位處旺角朗豪坊的售樓處及示範單位已接近完成，定價會參考九龍豪宅及市區核心鐵路項目。

鷹君地產代理銷售副總監吳子謙稱，實用面積1,271至1,433方呎的標準四房雙套單位為「站頂」獨有，部分單位可享有維港煙花景。全盤有372伙或約38%為兩房，實用面積由482至685方呎。一房、三房及四房分別佔198伙、281伙及60伙；另設79伙平台或頂層等特色戶。項目預計入伙日期2025年3月31日，樓花期長約12個月。

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