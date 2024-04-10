戶型曝光｜鐵路盤急攻 朗賢峯月內推

鐵路新盤接連搶攻！繼會德豐地產與港鐵(066)合作將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS」後，最新有鷹君集團(041)與港鐵合作何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」，提供990伙，昨率先公布戶型分布，當中佔近四成為兩房單位，料月內上載樓書及公布首張價單。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，「朗賢峯」設5座住宅大樓，分為IIA及IIB兩期發展，各提供418伙及572伙，均獲批預售。單位實用面積340至2,572方呎，涵蓋一房至四房間隔，另設特色戶。項目位處旺角朗豪坊的售樓處及示範單位已接近完成，定價會參考九龍豪宅及市區核心鐵路項目。
鷹君地產代理銷售副總監吳子謙稱，實用面積1,271至1,433方呎的標準四房雙套單位為「站頂」獨有，部分單位可享有維港煙花景。全盤有372伙或約38%為兩房，實用面積由482至685方呎。一房、三房及四房分別佔198伙、281伙及60伙；另設79伙平台或頂層等特色戶。項目預計入伙日期2025年3月31日，樓花期長約12個月。
PARK SEASONS最快明日開價
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，「PARK SEASONS」最快明日公布首張價單，料不少於138伙，大部分單位折實價低於700萬元，部署先推涵蓋兩房梗廚的2A座單位應市，預計周末對外開放展銷廳及收票。
Blue Coast次輪賣最後220伙
長江實業集團(1113)與港鐵合作黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」加推5號價單共96伙，扣除最高15%折扣，折實價1,104.2萬元起，折實平均呎價25,307元。長實執行董事趙國雄稱，今批單位加價約2%，敲定周六以價單形式開賣184伙及下周一招標發售36伙四房，即盡推全盤最後220伙，將於周五截票；項目四房買家可享車位優先認購權。