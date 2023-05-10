房屋供應｜洪水橋11幅地申建2.68萬伙公私營住宅 私樓佔一成

為加快北部都會區發展，土木工程拓展署日前向城規會申請，就洪水橋/厦村新發展區第二期發展的9幅公營及2幅私營房屋用地、合共11幅土地，申請放寬發展密度，以增加房屋供應，共提供26,862伙，當中有九成為公營房屋涉24,267伙，私樓則佔一成涉2,595伙。申請人的擬議方案指，有助紓緩本港房屋供應不足問題，而項目預計最快於2030至2031年落成。

據城規會文件顯示，上述申請地點位於元朗丈量約份第124約，以及第125約多個地段和毗連政府土地，以及屯門丈量約份第130約多個地段和毗連政府土地，在擬議中的港鐵洪水橋站兩旁，擬議或准許公營及私營房屋發展，並另設社會福利設施，以及在公營房屋發展的非住用平台，提供商店及服務行業、食肆、學校、辦公室、教育機構等。

上述11幅用地屬「住宅 (甲類)」土地，主要作高密度住宅發展，申請人計劃當中9幅公營房屋用地的最高地積比率限制，建議由5.5或6倍，提高至6.8倍，由原先興建的19,297伙，增加4970伙或26%至24,267伙。至於2幅私營房屋用地，則建議地積比率由6倍增加至6.5倍，可建單位數目由原本的2,355伙，增加240伙或10%至2,595伙。

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