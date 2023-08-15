打鐵趁熱｜親海駅I原價推最平385萬

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」首輪沽清626伙後，乘勢提速推第1期「親海駅I」，昨首推50伙，一房折實價385.8萬元起；折實平均呎價15,250元，與2期首批14,997元高約1.7%。發展商指，今期單位更臨海，撇除景觀因素屬原價推出。

長實執行董事趙國雄稱，續以「平爆」原則推出今期單位，撇除景觀因素後，強調今期售價未有調升，屬原價推出。項目已接受認購登記，有機會周末進行首輪銷售。

長實營業部首席經理郭子威(圖左)以「咪走雞」形容首批單位，涵蓋20伙一房、20伙兩房，及10伙三房戶，實用面積286至736方呎。今期銷售將設V組認購時段，並向曾入票認購「親海駅II」的客人設額外1%折扣及優先選購，最多選購2伙，惟提醒今期須重新入票。

長實營業經理陳詠慈(圖中)指，連同所有優惠計算後，一房及兩房設最高19%折扣，三房設供最高20%折扣，折實價385.8萬至1,181萬元，折實呎價13,490至16,082元。入場單位為1座1樓J室一房戶，實用面積286方呎，折實價385.8萬元，呎價約13,490元。

即睇油塘 親海駅I最新資訊

即睇油塘 親海駅II最新資訊