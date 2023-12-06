打鐵趁熱｜YOHO WEST周六賣322伙

首輪銷售取得近沽清成績、新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」，即打鐵趁熱落實周六展開次輪銷售，涉及322伙，當中310伙以價單發售，折實入場價304.02萬元，並涵蓋日前加價的單位。
新地副董事總經理雷霆表示，項目價單推售單位戶型涵蓋開放式至三房，扣除最高13.5%折扣，折實價304.02萬至883.66萬元，折實呎價10,110至15,915元。入場單位為2B座5樓B5室，實用面積288方呎一房，折實價304.02萬元，折實呎價10,556元。另有12伙於同日以招標發售，分別為三房及四房單位。
新地代理總經理胡致遠稱，次輪銷售將於周四下午2時截票，周六上午9時開售，屆時將分為A組及B組揀樓，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位；B組買家則可購買1伙至2伙單位。
周一將45伙加價1%至2%
發展商於周一突將項目45伙加價約1%至2%，次輪發售單位中亦涉及當中14伙，以第3A座41樓A1室為例，實用面積651方呎三房套，原定價836.33萬元，最新加價2%至853.05萬元，折實價約737.89萬元。
晉環下調32伙售價 部分減近三成
新盤續採減價策略吸客，路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」昨下調32伙售價，以一房為主。其中1A座5樓D室，實用面積383方呎一房，連300方呎平台，原定價1,765.8萬元，最新直減16.6%至1,472.7萬元，扣除最高28%折扣及提前成交2.5%現金回贈，實際樓價1,033.83萬元，較更新前折實價約1,447.96萬元，相差414.13萬元或約28.6%。