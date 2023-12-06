打鐵趁熱｜YOHO WEST周六賣322伙

首輪銷售取得近沽清成績、新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」，即打鐵趁熱落實周六展開次輪銷售，涉及322伙，當中310伙以價單發售，折實入場價304.02萬元，並涵蓋日前加價的單位。

新地副董事總經理雷霆表示，項目價單推售單位戶型涵蓋開放式至三房，扣除最高13.5%折扣，折實價304.02萬至883.66萬元，折實呎價10,110至15,915元。入場單位為2B座5樓B5室，實用面積288方呎一房，折實價304.02萬元，折實呎價10,556元。另有12伙於同日以招標發售，分別為三房及四房單位。