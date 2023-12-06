熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-06 04:29:47
日報

打鐵趁熱｜YOHO WEST周六賣322伙

分享：
YOHOWEST 雷霆 胡致遠

「YOHO WEST」次輪銷售將於周四下午2時截票。圖左為雷霆，右為胡致遠。

首輪銷售取得近沽清成績、新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」，即打鐵趁熱落實周六展開次輪銷售，涉及322伙，當中310伙以價單發售，折實入場價304.02萬元，並涵蓋日前加價的單位。

新地副董事總經理雷霆表示，項目價單推售單位戶型涵蓋開放式至三房，扣除最高13.5%折扣，折實價304.02萬至883.66萬元，折實呎價10,110至15,915元。入場單位為2B座5樓B5室，實用面積288方呎一房，折實價304.02萬元，折實呎價10,556元。另有12伙於同日以招標發售，分別為三房及四房單位。

新地代理總經理胡致遠稱，次輪銷售將於周四下午2時截票，周六上午9時開售，屆時將分為A組及B組揀樓，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位；B組買家則可購買1伙至2伙單位。

周一將45伙加價1%至2%

發展商於周一突將項目45伙加價約1%至2%，次輪發售單位中亦涉及當中14伙，以第3A座41樓A1室為例，實用面積651方呎三房套，原定價836.33萬元，最新加價2%至853.05萬元，折實價約737.89萬元。

即睇天水圍 YOHO WEST最新資訊

晉環下調32伙售價 部分減近三成

新盤續採減價策略吸客，路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」昨下調32伙售價，以一房為主。其中1A座5樓D室，實用面積383方呎一房，連300方呎平台，原定價1,765.8萬元，最新直減16.6%至1,472.7萬元，扣除最高28%折扣及提前成交2.5%現金回贈，實際樓價1,033.83萬元，較更新前折實價約1,447.96萬元，相差414.13萬元或約28.6%。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受