批則重建｜梅艷芳故居南區恒安閣獲批重建3層高分層住宅

據屋宇署資料顯示，6月份合共批出20份建築圖則，涉及16項住宅及商住發展、1項商業發展及3項社區服務發展，當中包括已故樂壇天后梅艷芳故居、位於南區壽山村道的恒安閣，獲批重建一幢樓高3層的分層住宅，總樓面面積約5.77萬方呎。

30 年前兩千萬購入 2013 年獲新地 1.47 億收購 上述項目恆安閣位於深水灣壽山村道8號，早於1982年入伙，物業只有一座，提供僅12個單位。據資料顯示，梅艷芳於1993年透過公司名義以2,000萬元購入該處一個複式大宅，單位面積約有4,069方呎，當時呎價約4,915元。梅艷芳於2003年逝世後，上述單位由遺產管理人接管，並於2013年以1.47億元售予新地(016)，收購呎價高達36,127元。事實上，新地於2007年起已開始就恆安閣進行收購，而梅艷芳的故居單位屬該物業最後一個收購單位，前後經過6年時間成功統一整幢大廈業權，並最新獲屋宇署批准重一幢樓高3層的分層住宅。