把握年底前租樓！空中服務員1.15萬租入元朗瑧頤一房｜二手樓租賃

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，年尾租務市場向來成交較淡，元朗瑧頤本月暫錄得1宗租賃成交，單位為中層B2室，實用面積約303方呎，一房間隔。業主開價月租1.2萬元，經議價後以1.15萬元成交，呎租約38元。

王勤學透露，新租客為一名空中服務員，心儀上址企理新淨，由於12月下旬開始多假期，預計不少業主外遊難約睇樓，見上址合適即把握機會承租。業主於2019年以541萬元購入單位，現享租金回報近2.6厘。中原估算價就單位現時的價值預估為約348萬元，按最新租金計算，租金回報達4厘。