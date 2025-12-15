把握年底前租樓！空中服務員1.15萬租入元朗瑧頤一房｜二手樓租賃

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，年尾租務市場向來成交較淡，元朗瑧頤本月暫錄得1宗租賃成交，單位為中層B2室，實用面積約303方呎，一房間隔。業主開價月租1.2萬元，經議價後以1.15萬元成交，呎租約38元。
王勤學透露，新租客為一名空中服務員，心儀上址企理新淨，由於12月下旬開始多假期，預計不少業主外遊難約睇樓，見上址合適即把握機會承租。業主於2019年以541萬元購入單位，現享租金回報近2.6厘。中原估算價就單位現時的價值預估為約348萬元，按最新租金計算，租金回報達4厘。
資料顯示，瑧頤位於十八鄉路99號，2020年入伙，屬單幢式物業，提供313個單位。
2名港漂空姐1.38萬合租屯門嘉悅半島
祥益地產區域董事黃慶德指，屯門嘉悅半島日前錄得一宗租賃成交個案，單位為2座高層B室，實用面積約466方呎，兩房兩廳間隔，獲2名港漂空姐承租。
據了解，租客鍾情單位附設企理裝修，加上經屯赤隧道前往機場的車程只需約十分鐘，以及屋苑附近有巴士直達機場，交通便利，遂便決定「即睇即租」，以月租1.38萬元承租單位，呎租約29.6元。
黃慶德稱，如以現時同類型單位的銀行估值價約493萬元作計算，該單位的租金回報率近3.4厘。資料顯示，嘉悅半島位於屯門南恆貴街1號，2002年入伙共有2座，提供429個單位。