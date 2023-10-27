把握時機｜澄天折實均呎1.7萬 見港島8年低

施政報告正式為樓市「減辣」，各發展商把握時機加快推盤步伐。英皇國際(163)香港仔「澄天」昨首推55伙，發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實價由440.14萬元起，折實平均呎價17,086元，料為港島區近8年來新盤折實平均呎價新低；更有代理表示，項目定價逼近同區車位，相當震撼。
「澄天」首批包括28伙一房及27伙兩房，實用面積286至400方呎。單位折實價440.14萬至745.56萬元，折實呎價15,390至19,434元。最低售價及呎價單位同為6樓E室一房，實用面積286方呎；兩房最低售價單位為6樓F室，實用面積400方呎，折實價627.57萬元，折實呎價15,689元。
英皇國際副主席楊政龍形容「澄天」首批單位屬「親民價」，已參考同區樓盤及市民承受能力，稱貼近現時二手水平，若與同區部分新盤售價比較更「接近半價」。示範單位經已開放，即日起接受認購登記，最快下月初開售。
資料顯示，同區由九龍建業(034)發展的「登峰．南岸」於2015年11月首推50伙，當時折實平均呎價17,744元，即「澄天」首批再低3.7%。資料顯示，鄰近二手屋苑如南灣御園及南津．迎岸近期成交呎價為16,569及21,058元。中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑稱，「澄天」首批定價逼近同區車位價，折實平均呎價更創港島近8年新低，有信心首批可「一Q清枱」。早前有報道指，歌手李克勤的妻子盧淑儀於今年6月斥410萬元購入黃竹坑港島南岸第1期「晉環」車位。
啟德海灣第1期今日起收票
由嘉華國際(173)牽頭發展的「啟德海灣」第1期落實今日起收票，嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，會視乎市場反應再作加推及銷售部署，強調項目是希望以量取勝，暫未有計劃加價。該盤設有住客會所「CLUB SUPER MARINA」，會所連園林面積共逾15萬方呎，提供約65項設施。
瓏碧增現金回贈優惠
另外，碧桂園香港旗下九龍城現樓新盤「瓏碧」新增「早著先機優惠」現金回贈，由周日起首10名選擇指定付款計劃的買家，於90日內提早成交即可獲得樓價8%的現金回贈，個別單位最高可獲贈約91萬元回贈。