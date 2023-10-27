把握時機｜澄天折實均呎1.7萬 見港島8年低

施政報告正式為樓市「減辣」，各發展商把握時機加快推盤步伐。英皇國際(163)香港仔「澄天」昨首推55伙，發展商提供5種付款辦法，扣除最高5%折扣優惠後，單位折實價由440.14萬元起，折實平均呎價17,086元，料為港島區近8年來新盤折實平均呎價新低；更有代理表示，項目定價逼近同區車位，相當震撼。

「澄天」首批包括28伙一房及27伙兩房，實用面積286至400方呎。單位折實價440.14萬至745.56萬元，折實呎價15,390至19,434元。最低售價及呎價單位同為6樓E室一房，實用面積286方呎；兩房最低售價單位為6樓F室，實用面積400方呎，折實價627.57萬元，折實呎價15,689元。

英皇國際副主席楊政龍形容「澄天」首批單位屬「親民價」，已參考同區樓盤及市民承受能力，稱貼近現時二手水平，若與同區部分新盤售價比較更「接近半價」。示範單位經已開放，即日起接受認購登記，最快下月初開售。

資料顯示，同區由九龍建業(034)發展的「登峰．南岸」於2015年11月首推50伙，當時折實平均呎價17,744元，即「澄天」首批再低3.7%。資料顯示，鄰近二手屋苑如南灣御園及南津．迎岸近期成交呎價為16,569及21,058元。中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑稱，「澄天」首批定價逼近同區車位價，折實平均呎價更創港島近8年新低，有信心首批可「一Q清枱」。早前有報道指，歌手李克勤的妻子盧淑儀於今年6月斥410萬元購入黃竹坑港島南岸第1期「晉環」車位。

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